Zapadła kluczowa decyzja w sprawie sztabu Fernando Santosa! Wszystko ma być gotowe jeszcze przed pierwszym zgrupowaniem

Sprawa wyboru asystenta dla Fernando Santosa ciągnie się w zasadzie od momentu jego zatrudnienia. Wcześniej mówiło się o Tomaszu Kaczmarku czy Łukaszu Piszczku, ale z obu tych kandydatur nic nie wyszło. W przestrzeni pojawiło się też nazwisko Grzegorza Mielcarskiego i w tej chwili wydaje się, że to właśnie on jest najbliżej dołączenia do sztabu reprezentacji Polski. Jak przekazał Sebastian Staszewski z Interii były reprezentant Polski jest już bardzo blisko do kadry w roli współpracownika Fernando Santosa.

Santos chce postawić na zaufaną osobę

Sam Fernando Santos nie ukrywał, że Grzegorz Mielcarski to człowiek, któremu ufa i widzi go w swoim sztabie. Wynika to m.in. z tego, że panowie współpracowali razem w trakcie piłkarskiej kariery obecnego eksperta Canal+ - Mielcarski występował pod wodzą Santosa w FC Porto oraz AEK-u Ateny.

Jak przekazał Sebastian Staszewski, do dopięcia wszelkich formalności jest już niedaleko, choć są to informacje nieoficjalne. – (...) w ostatnich dniach negocjacje przyspieszyły. I obecnie są w decydującej fazie! Mielcarski miał już nawet poznać warunki, na jakich mógłby pracować w reprezentacji, i w tym momencie wybór ma należeć do niego. Jest spora szansa na to, że - jeśli oczywiście strony dojdą do porozumienia - decyzja zostanie ogłoszona już w przyszłym tygodniu – dowiadujemy się od dziennikarza Interii.

Zgrupowanie reprezentacji Polski ma zacząć się 20 marca, a pierwsze mecze Polacy zagrają 24 marca z Czechami na wyjeździe oraz 27 marca z Albanią w Warszawie. Wówczas też zakończy się pierwsze zgrupowanie pod wodzą Fernando Santosa.