Zbigniew Boniek okrutnie uderzył w Krychowiaka. Wypomniał mu jedno zdanie, mocna szpila byłego prezesa PZPN

Legenda światowego futbolu zgłosiła się do PZPN. Chce zastąpić Michniewicza

Legendarny reprezentant ma swego faworyta do roli selekcjonera Biało-Czerwonych, Czesława Michniewicza już w niej nie widzi. Wskazuje konkretny powód

Temat premii obiecanych przez Matuesza Morawieckiego dla piłkarzy i sztabu reprezentacji Polski wciąż jest szeroko komentowany. Opinii publicznej nie spodobało się, że piłkarze i sztab mają otrzymać dodatkowe pieniądze ze skarbu państwa. Premier szybko się ze swojej propozycji wycofał, natomiast sztab i piłkarze starają się wyjść z tej sytuacji z twarzą – jak na premiera spadła krytyka za samą ofertę, tak na piłkarzy za to, że chcieli z niej skorzystać. Czesław Michniewicz przedstawił swoją wersję tego, jak to miało wyglądać i podkreślił, że on ze swoim asystentem nie chcieli żadnej części z tych pieniędzy. Robert Lewandowski z kolei potwierdził słowa selekcjonera, że nie traktowano tej obietnicy zbyt serio. Zdecydowanie inaczej o sprawie wypowiedział się Grzegorz Krychowiak, a jedno ze zdań wzbudziło wiele komentarzy. Wytknąć mu je postanowił m.in. były prezes PZPN, Zbigniew Boniek.

Krychowiak żałuje, że nie było premii. Boniek ripostuje

W rozmowie z portalem Meczyki.pl Grzegorz Krychowiak ocenił, że nie mógł wraz z np. Robertem Lewandowskim odmówić przyjęcie premii. – Powiem ci, co by się działo, gdyby wyszło, że na przykład Krychowiak czy Lewandowski zrezygnowali z tych premii, a reszta je przyjęła? Wyszlibyśmy na zdrajców, którzy chcą podreperować sobie wizerunek – stwierdził Krychowiak.

Szansą na wyjście z twarzą z tej trudnej sytuacji miało być przekazanie części pieniędzy na cele charytatywne – Jeśli funkcjonujesz w grupie, nie możesz myśleć tylko o sobie. Dlatego żeby ratować sprawę, liderzy zdecydowali, że bardzo duża część tej premii przeznaczona zostanie na dzieciaki. Nie udało się. I powiem Ci teraz jak myślę. Szkoda, że tej premii nie ma, bo kilka milionów poszłoby na szczytny cel. A tak nie pójdzie nic – ostatnie dwa zdania zostały odebrane negatywnie i mówiąc delikatnie, były dość niefortunne.

Wykorzystał je m.in. Zbigniew Boniek, aby wbić szpilkę Grzegorzowi Krychowiakowi. – Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie abyście się skrzyknęli, daj Grzegorz trochę odwagi (pisownia oryginalna) – napisał Zbigniew Boniek na Twitterze, dla pewności oznaczając jeszcze profil Grzegorza Krychowiaka.

Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie abyście się skrzyknęli, daj Grzegorz trochę odwagi👍👍 @GrzegKrychowiak pic.twitter.com/HWcNqRk5WG— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) December 12, 2022

Dlaczego Maroko wygrało mundial w Katarze? Co dalej z polską kadrą?

Posłuchaj najnowszego odcinka podcastu SUPER SPORT!