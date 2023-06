Zbigniew Boniek wypalił z grubej rury. Tak podsumował Fernando Santosa. Padło porównanie do Paulo Sousy

Po ogłoszeniu nazwiska nowego selekcjonera reprezentacji Polski można było czuć powiew optymizmu wokół kadry. Wszak Fernando Santos udowodnił niejednokrotnie, że w roli selekcjonera radzi sobie dobrze, a nawet bardzo dobrze. Z kadrą Portugalii sięgnął po mistrzostwo Europy i Ligę Narodów i zapowiadał, że do Polski również przyjechał osiągać sukcesy. Te na razie są sprawą niebywale odległą.

Boniek wprost o Santosie. Tak podsumował Portugalczyka

Bo wpierw Santos musi skupić się na tym, aby z kretesem nie przegrać eliminacji do mistrzostw Europy. A po klęsce z Mołdawią taka wizja nie jest wcale nierealna. Na słowa podsumowania meczu w Kiszyniowie zdecydował się Zbigniew Boniek. - Nie mam słów, trudno mi uwierzyć w to, co widziałem - zaczął były prezes w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Widzę kilka przyczyn porażki: samozadowolenie po wygranym meczu towarzyskim z Niemcami, pełna dominacja nad Mołdawią w pierwszej połowie, wysokie i – wydawało się – bezpieczne prowadzenie do przerwy. To spowodowało, że w szatni ci chłopcy byli już myślami na egzotycznych wakacjach. Jeszcze 45 minut i wolne – myśleli. Widać, że brakuje kogoś z charyzmą, która mogłaby oddziaływać na cały zespół, kiedy coś się nie układa - dodał.

Boniek został zapytany również o Fernando Santosa. Były prezes PZPN zdecydował się porównać jego zachowanie z zachowaniem Paulo Sousy. - Po Czesławie Michniewiczu i mundialu prezes Cezary Kulesza postawił na trenera, który miał zapewnić wyniki i spokój medialny. Doświadczenia selekcjonera tej klasy nikt nie zakwestionuje, nikt się nie przyczepi i wydaje się, że kadra jest w odpowiednich rękach. Wobec Paulo Sousy formułowano różne zarzuty, teraz chyba nie ma wielkiej różnicy, na przykład w kwestii obecności na meczach ligowych - ocenił były reprezentant Polski.