Zbigniew Boniek znów rozpętał burzę. Tajemniczy wpis po wyborze selekcjonera rozgrzał internet do czerwoności

Wybór Michała Probierza na selekcjonera reprezentacji Polski nie jest zbyt zaskakujący. Choć z pewnością nie jest to wymarzony kandydat wielu kibiców, to czasu na wybór było bardzo mało i trudno dziwić się Cezaremu Kuleszy że postawił na trenera, z którym świetnie się dogaduje i zna jeszcze z czasów pracy w Jagiellonii Białystok. Choć osiągnięcia Probierza na papierze nie rzucają na kolana (choćby Marek Papszun zdobył od niego więcej trofeów i to w krótszym czasie) to trudno odmówić mu doświadczenia. Wielu kibiców oczekiwało, że to właśnie wspomniany były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa przejmie stery w kadrze, ale pojawiły się głosy, że jego charakter mógł przyczynić się do skreślenia jego kandydatury. Mimo wszystko fani mają nadzieję, że Probierz zdoła odmienić kadrę, a powodzenia życzył mu m.in. Zbigniew Boniek, który niedługo później postanowił znów podgrzać atmosferę.

Zbigniew Boniek opublikował tajemniczy wpis. Nawiązał do nowego selekcjonera

Zbigniew Boniek w ostatnich dniach nie zostawiał suchej nitki na Fernando Santosie. Teraz po wyborze Michała Probierza nie chce przesądzać od razu, czy to dobry ruch, ale wierzy w polskiego trenera. – Zrealizowało się marzenie Michała, człowieka ambitnego, z zasadami. Życzę, aby doprowadził Polskę do Mistrzostw Europy. Powodzenia Michał – napisał Zbigniew Boniek na X (dawniej Twitter). A dzień później nawiązał do tego w tajemniczym wpisie.

Zbigniew Boniek jak nikt potrafi podkręcić atmosferę w sieci i teraz jest podobnie. Mamy nowego Trenera. może będziemy mieli także nowego………… Kogo? 3..2…1.. - napisał były prezes PZPN w czwartek, 21 września, dzień po wyborze selekcjonera. Fani w komentarzach od razu zaczęli się zastanawiać o co może chodzić – niektórzy sugerowali, że chodzi o nowego prezesa PZPN, czy premiera (w nawiązaniu do nadchodzących wyborów) inni zaś sugerowali, że chodzi o nowego kapitana reprezentacji, ale Michał Probierz już zapowiedział, że Lewandowski zachowa swoją funkcję. Czy dowiemy się, co Boniek miał na myśli? To, póki co, wie tylko on sam.

Wywiad z selekcjonerem Michałem Probierzem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.