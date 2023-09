Zbigniew Boniek dowiedział się o zatrudnieniu Michała Probierza i wypalił! Padły ważne słowa, zwrócił się bezpośrednio do nowego selekcjonera

W ostatnich dniach nazwiska Michała Probierza oraz Marka Papszuna nie schodziły z ust kibiców reprezentacji Polski, dziennikarzy oraz ekspertów piłkarskich, którzy głowili się nad tym, kogo ostatecznie wybierze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza. Wybór padł na Michała Probierza, a prezes PZPN zaskoczył niemalże wszystkich, kiedy postanowił ujawnić te informacje jeszcze przed oficjalną konferencją prasową z udziałem nowego selekcjonera, o którym natychmiast zaczęła mówić cała Polska. Głos postanowił zabrać również Zbigniew Boniek, który skierował kilka słów do następcy Fernando Santosa.

Zbigniew Boniek zwrócił się do Michała Probierza. Musiał mu to powiedzieć, padły bardzo ważne słowa

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wciąż chętnie zabiera głos komentując to, co dzieje się chociażby w świecie sportu, a przede wszystkim wokół reprezentacji Polski, bezlitośnie oceniając m.in. pracę Fernando Santosa. Teraz Zbigniew Boniek postanowił zwrócić się do Michała Probierza, kiedy ten został już oficjalnie wybrany przez Cezarego Kuleszę.

- Zrealizowało się marzenie Michała, człowieka ambitnego, z zasadami. Życzę aby doprowadził 🇵🇱⚽️ do #MistrzostwEuropy. Powodzenia Michał - napisał krótko na Twitterze Zbigniew Boniek, przy okazji zwracając się do nowego selekcjonera reprezentacji Polski i życząc mu wszystkiego, co najlepsze w nowej pracy oraz żeby mógł pochwalić się awansem na przyszłoroczne Euro 2024.

