Zmuszą Polaka do powrotu do Rosji?! Niepokojące doniesienia, wszystko z jednego powodu

Zaskakująca decyzja o przenosinach do Holandii

Gdy latem trwała saga związana z odejściem Sebastiana Szymańskiego z Dynama Moskwa, wydawało się, że trafi on do jednej z czołowych lig europejskich. W kontekście potencjalnego transferu wymieniano bowiem m.in. Real Sociedad czy Sevillę. 23-latek postanowił jednak zaskoczyć wyborem nowego klubu i przenieść się do ligi holenderskiej, a konkretnie do Feyenoordu. Okazało się to znakomitym wyborem, w barwach finalisty poprzedniej edycji Ligi Konferencji reprezentant Polski prezentował się bowiem znakomicie – w pierwszej części sezonu uzbierał na swoim koncie już 7 bramek, do których dorzucił 4 asysty.

Transfer definitywny pod znakiem zapytania?

Choć Szymański obecnie jest tylko wypożyczony do Feyenoordu, w umowie zawarto klauzulę wykupu wynoszącą 10 mln euro oraz bliżej nieokreślone bonusy. Wobec tego pewnym wydawało się, że rotterdamski klub zdecyduje się na definitywny transfer reprezentanta Polski. Najnowsze informacje zasiewają jednak w tym temacie ziarno niepewności. Obecny klub 23-latka nie znajduje się obecnie w najlepszej kondycji finansowej i niewykluczone, że najzwyczajniej w świecie nie będzie mógł pozwolić sobie na ten wydatek. – Nie ma pewności, że z nami zostanie – przyznał w rozmowie z „Algemeen Dagblad” jeden z klubowych działaczy, Dennis te Kloese.

Powrót do Rosji? Niekoniecznie

Taki rozwój wypadków z pewnością nie byłby zbyt dobrze odebrany przez samego piłkarza. Oznaczałoby to bowiem, że Sebastian Szymański musiałby wrócić do Dynama Moskwa i niewykluczone, że to właśnie w barwach tego klubu oglądalibyśmy go w przyszłym sezonie. Z drugiej jednak strony dość prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym – w obliczu znakomitych występów w Feyenoordzie – znajdzie się klub z jednej z topowych lig, który będzie w stanie sprowadzić 23-latka do siebie. Cena nie będzie jednak niska, ofensywnego pomocnika wciąż obowiązuje bowiem kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku. Sprawa bez wątpienia jest jednak rozwojowa, a jej finał najprawdopodobniej poznamy dopiero podczas letniego okna transferowego.

