Zwrot akcji w sprawie Wojciecha Szczęsnego. Jednak nie Arabia Saudyjska? Wszystko ujawnili

Wojciech Szczęsny nie przejdzie do ligi Arabii Saudyjskiej? Bramkarz reprezentacji Polski jeszcze nie tak dawno łączony był z grą w lidze saudyjskiej i z dołączeniem do Al-Nassr. Okazuje się jednak, że gracz kadry nie wybiera się do Azji. Jak donosi jeden z włoskich ekspertów, Polak co prawda zostanie sprzedany przez Juventus, ale w zupełnie inny kierunek. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości!

Wojciech Szczęsny nie przejdzie do Arabii Saudyjskiej? Media podaję przyczynę!

Mimo że wydawało się, że Szczęsny przejdzie do Arabii Saudyjskiej i dołączy do występującego w tamtejszej ekstraklasie Al-Nassr stając się ponownie klubowym kolegą Cristiano Ronaldo, tak teraz okazuje się, że raczej nic z tego nie wyjdzie. Tamtejsze media podały, czemu Polak nie wyjedzie do Azji. Okazuje sie, że powód tego faktu rozbija się o "zakłopotanie" reprezentanta Polski.

- Szczęsny: rozmowy zakończone. To nie jest problem finansowy, Al-Nassr po prostu spodziewał się większego entuzjazmu i przekonania po zaoferowaniu 20 milionów pensji. - pisze włoski dziennikarz Alfredo Pedullà na swoich mediach społecznościowych.

W sprawie Polaka coraz częściej mówi się o grze w występującej w Serie A, Monzie.

Szczęsny i Tomaszewski mocno o wakacjach piłkarzy: Trzeba mieć wyczucie