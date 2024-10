Nagłe informacje w sprawie Arkadiusza Milika. Wszystko wskazuje na koniec, porażające informacje

Arkadiusz Milik może być bliski końca przygody z Juventusem Turyn. Jak donoszą włoskie media, napastnik piłkarskiej reprezentacji Polski może już w trakcie zimowego okienka transferowego zostać wyprzedany z drużyny "Starej Damy". A wszystko przez to, że piłkarz nie doszedł do pełni zdrowia i jak na razie nie słychać, aby miał wrócić do składu klubu.

Milik na wychodnym z Juventusu. Włosi nie mają wątpliwości

Mimo że Milik sprawdzał się dobrze w roli rezerwowego w Juventusie, to wydaje się, że koniec jego przygody z klubem jest bliski. Piłkarz nie wrócił jeszcze do zdrowia po kontuzji i nie ma nawet jak wywalczyć sobie miejsca w składzie.

- Milik-Juve, to będzie pożegnanie I(...) Wciąż nie znamy konkretnej daty jego powrotu na murawę, ale wiadomo, że nie jest to możliwe w najbliższej perspektywie. Termin powrotu do zdrowia owiany jest tajemnicą. Milik od kilku miesięcy tkwi w zawieszeniu i wkrótce ma opuścić Turyn (...) Znów się o tym mówi. Właściwie w ojczyźnie Milika nie mają wątpliwości: wkrótce pożegna się on z Juventusem, także z tego powodu, że klub szykuje inne rozwiązania - piszą włoscy dziennikarze.