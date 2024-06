Nagły zwrot w sprawie Wojciecha Szczęsnego! Podają informację w sprawie przyszłości bramkarza, a jednak!

Sensacyjny kierunek Wojciecha Szczęsnego?! Włoski dziennikarz nie ma co do tego wątpliwości, ogromne pieniądze na stole

Wojciech Szczęsny znalazł się ostatnimi czasy na ustach polskich kibiców. Wiele wskazuje na to, że rzeczywiście - turniej EURO 2024 będzie ostatnim z udziałem piłkarza Juventusu Turyn w polskiej kadrze, co nie oznacza jednak, że całkowicie przestanie grać w piłkę. Mimo że zawodnik deklaruje, że do mundialu w Stanach Zjednoczonych chciałby przestać być piłkarzem, tak wydaje się, że nie tak dawno był bliski zmiany barw klubowych i odejścia do Arabii Saudyjskiej, do klubu Al-Nassr, gdzie występowałby wraz z Cristiano Ronaldo. Media donosiły, że negocjacje między zawodnikiem a klubem zostały zawieszone, ale teraz okazuje się jednak, że temat wraca i możemy być świadkami zwrotu akcji w sprawie transferu uczestnika mistrzostw Europy.

Nagły przełom w sprawie przyszłości Wojciecha Szczęsnego? Tak może wyglądać jego przyszłość!

Informacje o tym, że Szczęsny jednak odejdzie do Arabii Saudyjskiej podał na swoich mediach społecznościowych dziennikarz Romeo Agresti, który zamieścił w sprawie stosowny komunikat za pośrednictwem portalu społecznościowego X.

- Juventus zaplanował nowe rozmowy z Al Nassr w sprawie Szczęsnego, i pracują dalej, aby znaleźć porozumienie - pisze dziennikarz za pośrednictwem portalu społecznościowego.