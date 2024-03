Padły kluczowe informacje na temat przyszłości Szczęsnego. Wszystko potwierdzają, jest jasny komunikat!

Przerwał strzelecką niemoc. Gol reprezentanta Polski. Co na to Michał Probierz?[WIDEO]

Wielkie zamieszanie wokół Wojciecha Szczęsnego! Jak na razie nic nie wskazuje na to, aby kontrakt Polaka z Juventusem Turyn został przedłużony. W sprawie wygasającej za rok umowy byłego golkipera Arsenalu wypowiedzieli się dziennikarze włoskiego "Tuttosport", którzy dotarli do informacji z klubu.

Co dalej z Wojciechem Szczęsnym? Włoskie media podają władomość!

Jak podają media, klub z Turynu jest bardzo zadowolony z usług Szczęsnego i chciałby przedłużyć jego kontrakt. Sprawa może jednak nie zostać zrealizowana przez kwestie pieniężne - włodarze gigantów Serie A chcieli by namawiać Szczęsnego, aby ten zszedł ze swojej obecnej pensji wynoszącej 6,5 miliona euro za sezon na rzecz 4,5 miliona. Sam Polak ma być jednak z tego niezadowolony, co może zmusić klub do szukania następcy Polaka.

Szczęsny: - To cud, że jeszcze walczymy o awans

Według mediów, takim następcą dla Szczęsnego ma stać się wielki talent włoskiej piłki, występujący w Atalancie Bergamo Marco Carnesecci. Zawodnik reprezentował już Włochy na poziomie młodzieżowym i jest na celowniku wielu klubów. Czy to właśnie on zostanie następcą Szczęsnego, jeśli ten nie porozumie się w sprawie kontraktu?