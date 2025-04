Wyjaśniła się przyszłość Łukasza Skorupskiego. Włosi sami to potwierdzili, efektowna grafika

Od 2018 roku reprezentuje barwy Bolonii, lecz w samej Serie A jest już od 12 lat. W 2013 roku z Górnika Zabrze wykupiła go AS Roma. W klubie ze stolicy Włoch grał niewiele, a po dobrym okresie gry na wypożyczeniu w Empoli FC (lata 2015-2017), zdecydowała się na niego właśnie Bolonia. Tam mógł liczyć na rolę podstawowego bramkarza., którym jest do dziś.

W bieżącym sezonie Serie A Skorupski rozegrał 21 z 29 możliwych meczów. W tym czasie "wpuścił' 25 bramek, co daje średnio 1,19 gola na mecz.

Bolonia zagrała w tym sezonie w Champions League, ale rywalizację zakończyła na fazie ligowej. W Serie A zajmuje obecnie 4. miejsce. Obecnie wartość rynkowa "Skorua" została oszacowana na 2,5 miliona euro, a to wciąż plasuje go wśród kluczowych zawodników Bologny. Jego doświadczenie i stabilność na pozycji bramkarza zostały docenione nowym kontraktem. Klub z północy Włoch skorzystał z zapisów w poprzedniej umowy, przedłużając z Polakiem współpracę do końca sezonu 2025/2026.

