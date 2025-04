Nie żyje Jorge Bolano. Grał z Buffonem w Parmie w jej złotych czasach

Informację o śmierci Jorge Bolano potwierdziła Kolumbijska Federacja Piłki Nożnej. – Z głębokim smutkiem składamy szczere kondolencje rodzinie i bliskim Jorge Bolano byłego zawodnika męskiej reprezentacji Kolumbii, zawodowego piłkarza i trenera, który zmarł w tę niedzielę, 6 kwietnia, w mieście Cucuta – przekazał związek. Kolumbijski dziennik „El Tiempo” przekazał więcej szczegółów na temat tego tragicznego zdarzenia. Do wszystkiego miało dojść podczas imprezy urodzinowej, w której uczestniczył Bolano. Niestety, 47-latek dostał zawału serca i mimo że na miejscu pojawiła się karetka, która zabrała go do szpitala, to jego życia nie udało się uratować.

Jorge Bolano miał za sobą niezwykle ciekawą karierę. Zaczynał ją w Atletico Junior, z którego w 1999 roku trafił do Parmy. Włoski klub dopiero co zdobył Puchar UEFA i nie zamierzał się zatrzymywać, choć z Jorge Bolano w składzie nie święcił już tak wielkich sukcesów. Kolumbijczyk może pochwalić się „jedynie” wygraniem Pucharu Włoch w sezonie 2001/02. Nie był on też wielką gwiazdą Parmy – w premierowym sezonie, choć trafił do klubu latem, to zadebiutował dopiero w grudniu i zagrał łącznie 10 spotkań. W kolejnych latach nie było lepiej, więc zdecydowano się na wypożyczenia – w Sampdorii Bolano nie zagrał jednak w ogóle z powodu wypadku, jakiemu uległ. Lepiej poradził sobie w Lecce w sezonie 2003/04 i wrócił do Parmy, w której pozostał do 2007 roku, by następnie trafić do Modeny. W 2010 wrócił do Kolumbii i grał przez trzy lata dla Cucuta Deportivo, w 2012 roku zakończył karierę.

Jako reprezentant Kolumbii Bolano zagrał w 36 meczach i strzelił jedną bramkę, wystąpił na mistrzostwach świata we Francji w 1998 roku i Copa America w 1999 roku, gdzie dotarł z Kolumbią do ćwierćfinału. Na jego śmierć zareagował m.in. Gianluigi Buffon, z którym dzielił szatnię w Parmie. – Jorge był niezapomnianym przyjacielem i kolegą z drużyny, podstawą w szatni niezwykłych mistrzów. Graliśmy i wygraliśmy razem w złotych latach wspaniałej Parmy. Na boisku walczył bez oszczędzania się, a poza boisku wyróżniał się przyjaznością i człowieczeństwo, które były przykładem dla wszystkich, co wspominam z czułością. Zawsze będziemy Cię nosić przy sobie, spoczywaj w pokoju przyjacielu – napisał Buffon w mediach społecznościowych.

Jorge Bolano został pożegnany także przez samą Parmę. – Dzisiaj cała Parma Calcio składa kondolencje rodzinie Jorge Bolaño, który zmarł w wieku 47 lat, pozostawiając po sobie niemożliwą do zapełnienia pustkę. Żegnaj, Jorge. Na zawsze Gialloblu – napisano.