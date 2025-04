Z nim Dinamo Zagrzeb miało być wielkie

Cannavaro w gigancie chorwackiego dostał angaż pod koniec ubiegłego roku. Miał poprowadzić Dinamo Zagrzeb do kolejnego mistrzostwa. Był wtedy pełen pasji i wiele sobie obiecywał.

- Priorytetem są dla mnie wyniki i sukcesy mistrza Chorwacji - mówił Fabio Cannavaro przed kilkoma miesiącami w rozmowie z Super Expressem. - Chcemy wrócić na pierwsze miejsce w tabeli ligi chorwackiej. Wiemy, że zadanie nie będzie łatwe. Jestem także zadowolony z kadry, którą posiadam. Jest w niej wielu utalentowanych, ale również doświadczonych zawodników. Wiem na co ich stać. Dlatego jestem dobrej myśli.

Ruben Vinagre obniżył poziom? Bogusław Leśnodorski o gwieździe Legii

Cannavaro miał sięgnąć po mistrzostwo Chorwacji

Jednak misja w Chorwacji zakończyła się niepodzeniem. Włoch nie poradził sobie w Dinamie. Za jego kadencji drużyna rozegrała 14 meczów. Niestety, zanotował pięć porażek, z czego trzy były w chorwackiej ekstraklasie. Bolesne dla Włocha było szczególnie to, że jego zespół został wyeliminowany z Pucharu Chorwacji, a w lidze plasuje się dopiero na trzeciej pozycji. Do lidera Rijeki traci osiem punktów, a do wicelidera Hajduka Split siedem punktów. Klub w oficjalnym komunikacie podziękował Cannavaro za wkład i zaangażowanie, życząc mu powodzenia w dalszej karierze. Włoch to już trzeci trener Dinama, który stracił posadę w tym sezonie.

Górnik coraz bliżej nowego właściciela? Podolski skomentował proces prywatyzacji klubu

Cannavaro chciał być selekcjonerem reprezentatcji Polski

Cannavaro zapisał piękną kartę w historii futbolu. Z reprezentacją Włoch sięgnął po mistrzostwo świata w 2006 roku. Został laureatem plebiscytu Złota Piłka. O ile, jako piłkarz miał sukcesy, to w roli szkoleniowca na razie mu nie idzie. Pracował w Chinach, w Arabii Saudyjskiej, czy we włoskich Benevento i Udinese. Przed trzema laty przyjechał do Warszawy. Był kandydatem do objęcia reprezentacji Polski, z którą rozstał się Paulo Sousa. W tamtym momencie jednak wybór padł na Czesława Michniewicza.

Sławomir Abramowicz przed hitem z Betisem. Bramkarz Jagiellonii na to się nastawia

Jednak misja w Chorwacji zakończyła się niepodzeniem. Włoch nie poradził sobie w Dinamie. Za jego kadencji drużyna rozegrała 14 meczów. Niestety, zanotował pięć porażek, z czego trzy były w chorwackiej ekstraklasie.

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak Nie

Michał Probierz i jego 5 największych grzechów. Reprezentacja Polski | Futbologia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.