Reprezentanci Polski mają nowego trenera. Podjęto kluczową decyzję przed końcówką sezonu

Polscy kibice z uwagą powinni śledzić rozgrywki włoskiej Serie A – obecnie to stamtąd mamy najwięcej reprezentantów Polski, wśród których brylują oczywiście Piotr Zieliński, Wojciech Szczęsny czy Arkadiusz Milik. Naszych rodaków znajdziemy zarówno w drużynach z czuba tabeli, jak i z dołu. W Spezii, która obecnie coraz mocniej musi bać się o utrzymanie, gra ich aż czterech! I właśnie z powodu słabych wyników w ostatnim czasie postanowiono dokonać zmiany trenera.

Polacy w Spezii mają nowego trenera, zdołają się utrzymać?

Jeszcze do niedawna podstawowym zawodnikiem Spezii był Jakub Kiwior, ale został sprzedany do Arsenalu. Jednak polska „kolonia” w tym klubie wcale się nie zmniejszyła, bowiem w jego miejsce kupiono Przemysława Wiśniewskiego. Już wcześniej w klubie byli natomiast Arkadiusz Reca, Bartłomiej Drągowski i Szymon Żurkowski. W ostatnim czasie więcej grała pierwsza dwójka, bo Żurkowski leczy kontuzję, jednak to nieszczęście w niedawnym spotkaniu dotknęło także Drągowskiego i bramkarz znów będzie musiał pauzować.

Spezia w rundzie jesiennej spisuje się bardzo słabo. Na osiem meczów wygrała jeden, trzy zremisowała i aż cztery przegrała. Co więcej, cztery porażki miały miejsce w ostatnich pięciu meczach i w tej chwili Spezia ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Z tego powodu Luca Gotti stracił pracę, a jego miejsce zajął Leonardo Semplici. Co to oznacza dla Polaków grających w tym klubie? Przekonamy się już w najbliższych kolejkach.