To już koniec Szczęsnego w Juventusie? Mogą się go pozbyć nawet za darmo, szokujące doniesienia

Wojciech Szczęsny problemem dla Juventusu Turyn? Mimo że klasa polskiego bramkarza i jego osiągnięcia ze "Starą Damą" są bardzo duże, a on sam od lat jest niekwestionowanym numerem 1 w bramce klubu, to jego duży kontrakt, zdaniem włoskich mediów, może sprawić, że działacze sięgną do radykalnych kroków i będą gotowi oddać Polaka tylko po to, aby zejść z jego zarobków.

Wojciech Szczęsny odejdzie z Juventusu zupełnie za darmo? Szokujące doniesienia w sprawie Polaka

Przez możliwość wykluczenia Juventusu z europejskich pucharów przez aferę finansową, nie jest pewne, czy klub wystąpi w Lidze Konferencji UEFA. Nawet jeśli drużyna wejdzie do tych rozgrywek, to stawki są tam o wiele mniejsze niż za grę w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europa, przez co klub, zdaniem "La Gazetta Dello Sport" może mieć problem względem tego, aby utrzymać wysoki kontrakt Szczęsnego, który wynosi aż 6,5 miliona euro rocznie.

- Dla Juve bez pucharów dwóch bramkarzy to za dużo. Kalendarz "Bianconerich" jest zagrożony zbytnim skurczeniem się. A skoro Puchar Włoch startuje dopiero w drugiej części sezonu, to jeden mecz w tygodniu, to za mało, aby zatrzymać obu bramkarz (...) Choć kontrakt Polaka wygasa dopiero w 2025 roku, to Juventus mógłby się go oddać za darmo, aby tylko pozbyć się jego pensji - piszą włoscy dziennikarze.