Wyrzucili go z Legii, trafi do Serie A! Kosta Runjaić obejmie uznany włoski klub, co za historia

Kosta Runjaić przez lata pracował w niemieckich klubach w różnych rolach – trenera, asystenta, tymczasowego trenera. W 2017 roku po raz pierwszy wyjechał z kraju i trafił do Pogoni Szczecin, którą prowadził przez niecałe 5 lat, by w 2022 roku dołączyć do Legii Warszawa. Współpraca ta zapowiadała się całkiem dobrze, jednak, co z pewnością nie jest zaskakujące, władze stołecznego klubu szybko straciły cierpliwość i pożegnały Niemca już wiosną 2024 roku. Jak wskazuje Gianluca Di Marzio, 53-latek nie pozostanie długo bezrobotny, bowiem jego warsztat doceniło... włoskie Udinese.

Udinese w minionym sezonie do samego końca walczyło o utrzymanie. Udało się im osiągnąć ten cel w ostatniej kolejce, wygrywając 1:0 z Frosinone, które z tego powodu spadło do Serie B. Utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej rzutem na taśmę raczej nie było tym, o co chodziło władzom klubu przed sezonem i choć Fabio Cannavaro zdołał utrzymać zespół jak trener tymczasowy (poprowadził go w ledwie 6 meczach), to Udinese najwyraźniej poszukuje na stałe kogoś innego.

I jak się okazuje, zdobywcę Złotej Piłki i byłego kandydata na selekcjonera reprezentacji Polski ma zastąpić właśnie Kosta Runjaić. – Udinese wybrało nowego trenera, to Niemiec Kosta Runjaić. (…) zaskakujący wybór klubu padł na Niemca Kostę Runjaicia, który niedawno został zwolniony z Legii Warszawa – pisze Di Marzio – Za sterami Legii Warszawa Runjaić wyróżnił się w Lidze Konferencji, pokonując Aston Villę i AZ Alkmaar – wskazuje na sukcesy Niemca włoski dziennikarz, wymieniając przy tym jego trofea z Legią – Puchar oraz Superpuchar Polski.