Zbigniew Boniek bez ogródek o Piotrze Zielińskim! Taki naprawdę jest reprezentant Polski, były prezes PZPN wszystko ujawnił

Ostatnie miesiące w SSC Napoli upłynęły pod znakiem przeciągania liny w kontekście wygasającej umowy Piotra Zielińskiego oraz ewentualnego przedłużenia kontraktu przez Polaka. Kiedy jasne stało się, że "Zielu" chce odejść w lipcu jako wolny zawodnik, Aurelio De Laurentiis, prezydent klubu zaczął podejmować wobec Polaka radykalne kroki, jak chociażby usunięcie go z listy zawodników upoważnionych do gry w Lidze Mistrzów UEFA. Ostatecznie przyznał on także, że "Zielu" odejdzie po sezonie. Do sprawy polskiego pomocnika odniósł się również Zbigniew Boniek, który postanowił życzyć Zielińskiemu jak najlepiej.

Taki naprawdę jest Piotr Zieliński. Zbigniew Boniek zabrał głos w sprawie polskiego pomocnika

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie ukrywał, że sytuacja "Ziela" w Napoli obecnie nie jest zbyt kolorowa, co pewnie odbije się na reprezentacji Polski. Przy okazji postanowił przy okazji opowiedzieć nieco, jaki na co dzień jest Piotr Zieliński, o czym wielu fanów może nie wiedzieć.

- Szkoda Piotrka, szkoda naszej reprezentacji, bo pewnie będzie teraz mniej wykorzystywany. Skoro wybrali taką drogę, to Piotrkowi życzę jak najlepiej. To chłopak grzeczny, ułożony, pokorny. Mam nadzieję, że minie tydzień lub dwa i wszyscy się do tego przyzwyczają, że odchodzi. Czy już w ogóle nie zagra dla Napoli? Nie wiem, będzie mu ciężko grać w podstawowym - wyznał w programie "Prawda Futbolu" Zbigniew Boniek. Umowa polskiego pomocnika z SSC Napoli wygasa 30 czerwca.