Kim jest Edoardo Bove? Piłkarz Fiorentiny zasłabł na boisku podczas meczu z Interem

Mecz Fiorentina – Inter został przerwany. Wszystko z powodu dramatycznych scen, które rozegrały się na murawie. Na samym początku pierwszej odsłony meczu Edoardo Bove upadł na murawę. Na boisku momentalnie pojawiły się służby medyczne wzywane przez piłkarzy, którzy byli zszokowani całą sytuacją. Edoardo Bove otrzymał konieczną potrzebę medyczną i został przewieziony do szpitala.

Na twarzach piłkarzy obu zespołów pojawiły się łzy. Zawodnik trafił do karetki, którą został przetransportowany do szpitala. Według najnowszych informacji przekazanych przez SkySports.com, ma oddychać samodzielnie po udzielonej reanimacji.

Piłkarz stawiał pierwsze kroki w futbolu w juniorskich drużynach AS Roma. Edoardo Bove rozegrał 65 meczów w czterech sezonach w barwach stołecznego zespołu. W tym sezonie został wypożyczony do Fiorentiny. Do tej pory rozegrał 11 spotkań i zdobył jednego gola.

W swoim dorobku ma triumf w Lidze Konferencji UEFA i finał Ligi Europy UEFA razem z Romą.