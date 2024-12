Nicola Zalewski pójdzie śladami Zielińskiego i Milika?

Nicola Zalewski z pewnością liczył na całkiem inny początek sezonu. Polski pomocnik ma problemy z wywalczeniem sobie mocnej pozycji w AS Roma, w czym nie pomaga fakt, że prezentuje się on w klubie zdecydowanie gorzej, niż w reprezentacji Polski. Zarząd z pewnością wciąż nie jest przekonany do Polaka po tym, jak ten odmówił odejścia latem, przez co zresztą nie grał przez kilka tygodni. W Romie panuje spory chaos, bo co chwila zmieniają się trenerzy i niewykluczone, że sam Zalewski w tej chwili jednak zdecydowałby się na odejście. Jak donoszą włoskie media, może on trafić do innego klubu z Serie A i to zdecydowanie lepszego!

Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, Nicola Zalewski mógłby zimą trafić do... lidera Serie A, SSC Napoli. Transakcja nie byłaby jednak definitywna, natomiast Polak miałby przenieść się do Napoli na zasadzie wypożyczenia, a w drugą stronę wypożyczony zostałby Giacomo Raspadori, który gra coraz mniej i najwyraźniej Antonio Conte nie widzi dla niego zbyt dużo miejsca w składzie. Z pewnością taki ruch byłby dla Zalewskiego dużym wyzwaniem, jednak ewentualne dobre występy otworzyłyby mu drzwi do transferu definitywnego do Napoli bądź innego mocnego, a przede wszystkim bardziej stabilnego, klubu.

Z jednej strony zaskakiwać może fakt, że Conte chciałby zawodnika, który nie zachwyca w słabszym zespole niż jego. Pamiętajmy jednak, że zawodnicy nie są oceniani tylko z racji na aktualne wyniki – być może Conte widzi w Polaku zawodnika na inną pozycję, na której mógłby się bardziej sprawdzić, a do tego nie bez znaczenia mogą być występy w reprezentacji, które pokazują, że Zalewski cały czas może dać na boisku bardzo dużo.

