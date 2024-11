Co dalej z Milikiem w Juventusie? Jest oficjalne stanowisko klubu, wystarczyło jedno zdanie

Problemy zdrowotne Milika, rozpoczęte w czerwcu (już w 80. sekundzie sparingu z Ukrainą), miały swoją przykrą kontynuację też po rozpoczęciu sezonu. 2 października Juventus zakomunikował, że Milik musiał przejść artroskopowe szycie łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie. To oznacza, że przez długi czas jedynym nominalnym napastnikiem był Dusan Vlahović, ale on ostatnio również jest zaczął mieć problemy zdrowotne. Serb zdążył dotąd strzelić 9 goli w 16 spotkaniach.

Odzyskać Milika

"Stara Dama" musi sobie teraz radzić w innym sposób. W niedawnym hicie z Milanem na środku ataku, przynajmniej na papierze, widzieliśmy Teuna Koopmeinersa i Westona McKenniego, dwóch pomocników.

Przed rywalizacją na San Siro (Juventus zremisował w Mediolanie z Milanem 0:0) wywiadu telewizji DAZN udzielił Cristiano Giuntoli, dyrektor sportowy Juventusu. – Mamy nadzieję, że uda nam się odzyskać Milika, który rozwiązałby problemy i naszym zdaniem bardzo pasuje do stylu gry Thiago Motty – wyznał w rozmowie ze słynną Dilettą Leottą.

Juve po trzynastu kolejkach Serie A zajmuje 6. miejsce (ale ze stratą tylko czterech punktów do liderującego Napoli). Turyńczycy rozgrywają pierwszy sezon pod wodzą trenera Thiago Motty. Włoskie media plotkują, że "Bianconeri" interesują się Joshuą Zirkzee, który latem przeszedł z Bolonii do Manchesteru United. W ramach tej transakcji na Old Trafford miałby powędrować Douglas Luiz, sprowadzony latem do Juventusu z Aston Villi. Brazylijczyk zagrał dotychczas 9 meczów w barwach Juventusu, ale w żadnym pomocnik nie strzelił gola ani nie zaliczył asysty.

