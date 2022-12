Selekcjoner zdecydował, to oni powalczą o miejsce w reprezentacji Polski na MŚ. Wielki nieobecny, niepowetowana strata

Fatalne wieści w sprawie reprezentanta Polski. Trafił do szpitala. Jego stan po tragicznym uderzeniu pogorszył się

MŚ 2023

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej tym razem rozegrane zostaną w Polsce i Szwecji. Nasza drużyna drogą losowania trafiła do grupy B, w której zmierzy się z reprezentacjami Francji, Arabii Saudyjskiej oraz Słowenii. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz rozegrają 11 stycznia 2023 roku w katowickim Spodku, a ich rywalem będą Trójkolorowi. Finał całej imprezy zaplanowano na 29 Stycznia w Sztokholmie. Zanim jednak rozpocznie się światowy czempionat, Polaków czekają jeszcze krótkie przygotowania.

Selekcjoner powołał

We wtorkowe popołudnie selekcjoner Patryk Rombel ogłosił nazwiska 22 zawodników, którzy powalczą o udział w zbliżających się mistrzostwach świata. Ogromną stratę z pewnością stanowi brak Kamila Syprzaka, który ze względu na uraz nie mógł być brany pod uwagę. Wobec jego nieobecności pewniakiem do gry wydaje się Patryk Walczak, który regularnie zbiera wysokie noty w lidze portugalskiej, występując w barwach Sportingu Lizbona. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że dopiero po nowym roku do drużyny dołączy Maciej Gębala. Jego zespół (Lipsk) 27 grudnia czeka jeszcze ligowe starcie przeciwko Fuechse Berlin.

Plan przygotowań

Biało-czerwoni przygotowania do zbliżających się mistrzostw świata rozpoczną międzypaństwowym turniejem, który w dniach 28-30 grudnia odbędzie się w Krakowie. Oprócz Polaków udział w nim wezmą także reprezentacje Tunezji, Brazylii i Korei Południowej. Kilka dni później – w dniach 4-6 stycznia 2023 roku – podopieczni Patryka Rombla wezmą udział w podobnych zawodach, tym razem w katowickim Spodku. Naszymi rywalami będą wówczas Iran, Maroko oraz Belgia.

Kadra reprezentacji Polski na turniej w Krakowie:

Bramkarze: Mateusz Kornecki (Łomża Industria Kielc), Adam Morawski (MT Melsungen), Jakub Skrzyniarz (Bidasoa Irun).

Skrzydłowi: Przemysław Krajewski, Michał Daszek, Krzysztof Komarzewski (wszyscy Orlen Wisła Płock), Jan Czuwara (Vardar Skopje), Arkadiusz Moryto (Łomża Industria Kielce), Mikołaj Czapliński (Torrevieja), Dawid Fedeńczak (KS Azoty Puławy).

Rozgrywający: Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg), Tomasz Gębala, Michał Olejniczak, Szymon Sićko (wszyscy Łomża Industria Kielce), Piotr Jędraszczyk (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski), Ariel Pietrasik (TSV St. Otmar St. Gallen), Maciej Pilitowski (MKS Kalisz), Andrzej Widomski (Gwardia Opole), Damian Przytuła (Górnik Zabrze).

Obrotowi: Bartłomiej Bis (HSC 2000 Coburg), Dawid Dawydzik (Orlen Wisła Płock), Patryk Walczak (Sporting Lizbona).