Polscy siatkarze wiedzą już z kim zagrają na igrzyskach w Paryżu. Oto skład grup olimpijskich

Polacy jako lider rankingu FIVB (Międzynarodowa Federacja Siatkówki) byli jedną z trzech rozstawionych w losowaniu drużyn, obok gospodarza – Francji i drugiej w światowej klasyfikacji Japonii. Do nich zostały dolosowane po trzy zespoły, które uprzednio umieszczono w trzech koszykach w zależności od miejsca w rankingu.

W efekcie losowania powstał taki układ grup turnieju siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu:

Grupa A

Francja

Słowenia

Kanada

Serbia

Grupa B

POLSKA

Włochy

Brazylia

Egipt

Grupa C

Japonia

USA

Argentyna

Niemcy

– Na igrzyskach w tej formule nie będzie słabych przeciwników – powiedział „SE” prezes PZPS Sebastian Świderski jeszcze przed wyciągnięciem kuleczek. – Podobnie jest w finałowym turnieju Ligi Narodów, który zaczynamy od razu bardzo mocno z Brazylią, a jeśli się wygra, potem wcale nie będzie łatwiej, bo rywale będą wyłącznie z najwyższej półki. Trzeba ich pokonywać, ogrywać się z najlepszymi.

Szef związku uważa, że nie mają sensu dywagacje o sile zespołów w gronie, które zobaczymy w akcji w stolicy Francji. Poza outsiderem Egiptem znajdzie się tam 11 najlepszych drużyn reprezentacyjnych na świecie.

– W czołówce światowej, niezwykle wyrównanej w gronie pierwszych ośmiu, dziewięciu drużyn rankingu, każdy może wygrać z każdym – przypomina Świderski. – Zobaczmy, że do pierwszej trójki rankingu FIVB wdarli się Słoweńcy, o których od lat mówi się, że grają jednym składem. Niby nie powinni fizycznie wytrzymywać wymagających turniejów, a jednak pokazują, ile są warci. Mogą pokonać każdego, rozumieją się świetnie. To samo można powiedzieć o niespodziance kwalifikacji, Niemcach. Sporo przegrywali w Lidze Narodów czy mistrzostwach Europy, po czym w znakomitym stylu awansowali na igrzyska, zwyciężając potęgi, między innymi Brazylię na jej terenie. Turniej olimpijski będzie więc specyficzny i jeśli ktoś mnie pyta, czy są zespoły z topu, które nam bardziej leżą lub nie leżą, to odpowiadam, że taka analiza nie ma większego sensu. Choćby dlatego, że każdy będzie tam przygotowany jeszcze inaczej niż podczas Ligi Narodów – podsumowuje.

Igrzyska olimpijskie – system rozgrywek siatkarzy

W turnieju olimpijskim weźmie udział 12 zespołów podzielonych na 3 grupy. Dwie najlepsze drużyny każdej grupy i dwie z trzecich miejsc z najlepszym bilansem awansują do ćwierćfinałów. Przed tą fazą zostanie sporządzony dodatkowy ranking od 1 do 8, wg wyników osiągniętych w pierwszej rundzie. Trzej zwycięzcy grup otrzymają numery 1–3, trzej zajmujący drugie miejsca 4–6, a dwaj z trzecich lokat 7–8. Pary ćwierćfinałowe zostaną ułożone klasycznie: 1–8, 2–7, 3–6, 4–5.

Pierwsze mecze męskiego turnieju IO w Paryżu odbędą się 27 lipca. Na 5 sierpnia zaplanowano start fazy pucharowej, którą zaczną ćwierćfinały. Finał zostanie rozegrany w sobotę 10 sierpnia.