Antonik dwukrotnie trafia do bramki, Miedź Legnica pokonuje Polonię Warszawa 2:1

Poprzedni mecz między Miedzią Legnica a Polonią Warszawa

W meczu pomiędzy Miedzią Legnica a Polonią Warszawa, który odbył się na stadionie Polonii Im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie, padło aż 7 goli. Wynik spotkania to 3:4 na korzyść drużyny Miedzi Legnica.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Miedzi Legnica z Polonią Warszawa zakończyła się wynikiem 0:1. W 11 minucie zawodnik Lehair z drużyny Miedzi Legnica otrzymał żółtą kartkę. W kolejnej minucie doszło do zmiany w składzie Miedzi Legnica, gdzie Antonik wszedł na boisko, zastępując Michalika. W 26 minucie zawodnik Aguado również otrzymał żółtą kartkę dla drużyny Miedzi Legnica. W 32 minucie to gracz Kobusinski strzelił gola dla Polonii Warszawa.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Miedzi Legnica z Polonią Warszawa, który odbył się w Legnicy, gospodarze zdołali odwrócić wynik spotkania.

Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Polonii Warszawa 1:0. W 46 minucie trener Miedzi Legnica dokonał zmiany w składzie, wprowadzając na boisko Tronta, który zastąpił Lehaire'a. W 52 minucie zawodnik Kolodziejski z drużyny Polonii Warszawa otrzymał żółtą kartkę. W 59 minucie trener Polonii Warszawa dokonał kolejnej zmiany, wprowadzając na boisko Plesnierowicza za Kolodziejskiego. Jednak już w 61 minucie Antonik strzelił gola dla Miedzi Legnica, wyrównując wynik.

W kolejnej minucie Plesnierowicz otrzymał żółtą kartkę za faul na zawodniku przeciwnika. W 63 minucie trener Miedzi Legnica dokonał dwóch zmian: Bogacz wszedł za Guzdka, a Hartherz za Carolina. W 66 minucie Hoogenhout z drużyny Miedzi Legnica został ukarany żółtą kartką. Jednak to Antonik ponownie wpisał się na listę strzelców w 68 minucie, dając prowadzenie Miedzi Legnica. W 73 minucie trener Polonii Warszawa dokonał trzech zmian: Fadecki wszedł za Pawlowskiego, Kluska za Xabi Auzmendi, a Koton za Marciniaka.

W 75 minucie Kowalski-Haberek z Polonii Warszawa otrzymał żółtą kartkę. W 81 minucie trener Polonii Warszawa wprowadził Tomczyka za Kobusinskiego. W 83 minucie trener Miedzi Legnica dokonał ostatniej zmiany, wprowadzając Pierzaka za Drygasa. W końcówce meczu Agbor z Miedzi Legnica został ukarany żółtą kartką w 89 minucie, a Okhronchuk z Polonii Warszawa w doliczonym czasie gry. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Miedzi Legnica wynikiem 2:1 nad Polonią Warszawa.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Miedź Legnica zajmowała 9. miejsce w tabeli, a Polonia Warszawa 15. miejsce. Miedź Legnica do tej pory wygrała 7 meczy, zremisowała 8 i przegrała 4, co daje im sumę punktów wynoszącą 29. Natomiast Polonia Warszawa wygrała 5 meczy, zremisowała 4 i przegrała 11, co daje im sumę punktów wynoszącą 19. W ostatnim meczu Miedź Legnica zdobyła trzy punkty, co pozwoliło im podnieść się na pozycję z sumą punktów wynoszącą teraz 32. Polonia Warszawa natomiast nie zdobyła żadnych punktów i ich suma pozostała bez zmian - nadal mają na koncie 19 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Miedzią Legnica a Polonią Warszawa, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz GKS-u Katowice z Miedzią Legnica odbędzie się 27 lutego 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Ul. Bukowa w Katowicach. Natomiast mecz Polonii Warszawa z Chrobrym Głogów zaplanowany jest na 3 marca 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Polonii im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie.