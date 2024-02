Brawurowa rywalizacja: Stal Stalowa Wola wygrywa 1:0 z ŁKS Łódź II

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Stali Stalowa Wola z ŁKS-em Łódź II zakończyła się wynikiem 1:0 dla Stali Stalowa Wola. W 15 minucie Klisiewicz strzelił gola dla drużyny gospodarzy. Jednak w 23 minucie Soszyński otrzymał żółtą kartkę, a w 28 minucie Klisiewicz został ukarany czerwoną kartką i musiał opuścić boisko. W 39 minucie Zając z drużyny ŁKS Łódź II również otrzymał żółtą kartkę, a w 42 minucie Ziarko z Stali Stalowa Wola również został ukarany żółtą kartką.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Stali Stalowa Wola z ŁKS-em Łódź II, który odbył się w Stalowej Woli, nie padły żadne gole. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Stali Stalowa Wola.

Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener drużyny Stali Stalowa Wola dokonał zmiany - Chelmecki wszedł na boisko, zastępując Ziarko. Również w drużynie ŁKS-u Łódź II doszło do zmiany - Dynel wszedł na boisko, zastępując Kuzmę. W 54 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Urbana z drużyny Stali Stalowa Wola. Kilka minut później, w 57 minucie, żółtą kartkę otrzymał Sliwa z drużyny ŁKS Łódź II. Gorski z drużyny Stali Stalowa Wola również został ukarany żółtą kartką w 59 minucie.

W 60 minucie trener drużyny ŁKS-u Łódź II dokonał dwóch zmian - Lipien wszedł na boisko, zastępując Zajaca, a Slezak zastąpił Louveau. W 67 minucie sędzia pokazał czerwoną kartkę Sliwie z drużyny ŁKS Łódź II. W odpowiedzi, trener Stali Stalowa Wola dokonał zmiany - Banach wszedł na boisko, zastępując Urbana. Maluga również wszedł na boisko, zastępując Gorskiego. W 70 minucie Dynel z drużyny ŁKS Łódź II został ukarany żółtą kartką.

W 71 minucie trener drużyny ŁKS-u Łódź II dokonał kolejnej zmiany - Fase wszedł na boisko, zastępując Slawinskiego. W 74 minucie żółtą kartkę otrzymał Ricardo Goncalves z drużyny ŁKS Łódź II. Trener Stali Stalowa Wola dokonał zmiany w 75 minucie - Strozik wszedł na boisko, zastępując Imielę. W 79 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Sukiennickiego z drużyny Stali Stalowa Wola. W 81 minucie trener drużyny ŁKS-u Łódź II dokonał ostatniej zmiany - Iwanczyk wszedł na boisko, zastępując Ricardo Goncalves'a.

W doliczonym czasie gry, w 90+4 minucie, sędzia pokazał żółtą kartkę dla całej drużyny ŁKS-u Łódź II. Cały mecz zakończył się wynikiem: Stal Stalowa Wola: 1, ŁKS Łódź II: 0.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Stal Stalowa Wola i ŁKS Łódź II, przed meczem ŁKS Łódź II zajmował 9. miejsce w tabeli, a Stal Stalowa Wola było na 10. miejscu. Do tej pory drużyna ŁKS-u Łódź II wygrała 8 meczy, zremisowała 4 mecze i przegrała 8 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 28. Natomiast drużyna Stali Stalowa Wola wygrała 8 meczy, zremisowała 3 mecze i przegrała również 8 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 27. W tym konkretnym meczu zwyciężyła drużyna Stali Stalowa Wola, zdobywając 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna suma punktów dla obu drużyn to: Stal Stalowa Wola - 30 i ŁKS Łódź II - 28.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Stalą Stalowa Wola a ŁKS-em Łódź II, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Chojniczanki Chojnice z Stalą Stalowa Wola odbędzie się 3 marca 2024 roku o godzinie 15:30 na stadionie Miejskim w Chojnicach. Natomiast mecz ŁKS-u Łódź II z Stomilem Olsztyn zostanie rozegrany dzień później, czyli 4 marca 2024 roku o godzinie 16:30 na stadionie Miejskim ŁKS w Łodzi.