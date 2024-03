Ciężko wywalczona bramka ratuje spotkanie Celta Vigo - Almeria 1:0

Poprzednie mecze Celta Vigo - Almeria

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Celtą Vigo a Almerią zanotowano różne wyniki. Pierwszy mecz odbył się na stadionie Power Horse - Los Juegos Mediterráneos w Almerii 29 października 2022 roku, gdzie Almeria wygrała 3:1 z Celtą Vigo. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Abanca-Balaídos w Vigo 2 kwietnia 2023 roku i zakończył się remisem 2:2. Ostatni mecz został rozegrany ponownie na stadionie Power Horse - Los Juegos Mediterráneos w Almerii 1 września 2023 roku, gdzie Celta Vigo zwyciężyła 3:2. Stosunek bramek w rozegranych meczach Almeria: 7, Celta Vigo: 6

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Celtą Vigo a Almerią zakończyła się wynikiem 0:0. W 21 minucie Bamba, zawodnik Celty Vigo, oddał strzał na bramkę, jednak po weryfikacji za pomocą systemu VAR gol został nieuznany z powodu spalonego. W 45+2 minucie doszło do zmiany w drużynie Almerii - Leo Baptistao wszedł na boisko, zastępując Romero.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Celtą Vigo a Almerią, który odbył się w Vigo, gospodarze zdołali zdobyć jedynego gola, kończąc spotkanie wynikiem 1:0 na swoją korzyść. W 60 minucie trener Celty Vigo zdecydował się na zmianę w swojej drużynie - Allende wszedł na boisko, zastępując Douvikasa. Trzy minuty później trener Almerii również dokonał zmiany - Arribas wszedł na boisko, zastępując Lozano oraz Ramazani zastąpił Embarbę.

W 65 minucie zawodnik Langa z drużyny Almeria otrzymała czerwoną kartkę za brutalne zachowanie. To było ważne wydarzenie, które wpłyneło na dalszy przebieg meczu. W 68 minucie trener Almerii postanowił dokonać kolejnych zmian - Centelles wszedł na boisko, zastępując Robertone oraz Lopy zastąpił Vierę. W 71 minucie sędzia ukarał zawodnika Sancheza z Celty Vigo żółtą kartką za niesportowe zachowanie. W 73 minucie to właśnie gracz Mingueza strzelił gola dla Celtów Vigo, dając swojej drużynie prowadzenie.

W 78 minucie zawodnik Lopy z drużyny Almeria otrzymała żółtą kartkę za faul. W 79 minucie trener Celty Vigo dokonał kolejnej zmiany - Cervi wszedł na boisko, zastępując Sancheza. W 89 minucie trener Celty Vigo postanowił wprowadzić na boisko Alvareza, który zastąpił Mingueza. W ostatnich minutach meczu, w 90 minucie, trener Celty Vigo dokonał dwóch zmian - Sotelo wszedł na boisko, zastępując de la Torre oraz Radovanovic z drużyny Almeria otrzymała żółtą kartkę za faul. Podsumowując, druga połowa meczu pomiędzy Celtą Vigo a Almerią była pełna zmian personalnych i kartek dla obu drużyn.

Jednak to gospodarze zdołali zdobyć jedynego gola, kończąc spotkanie wynikiem 1:0 na swoją korzyść.

Skład meczu z dnia 2024-03-01

Celta Vigo

Rafael Benítez - trener

Vicente Guaita (25) bramkarz

Javier Manquillo (22) obrońca

Carl Starfelt (2) obrońca

Unai Núñez (4) obrońca

Manuel Sánchez (23) obrońca

Óscar Mingueza (3) pomocnik

Fran Beltrán (8) pomocnik

Luca De La Torre (14) pomocnik

Jonathan Bamba (17) pomocnik

Anastasios Douvikas (12) napastnik

Jørgen Strand Larsen (18) napastnik

Almeria

Gaizka Garitano - trener

Luís Maximiano (25) bramkarz

Marc Pubill (18) obrońca

Edgar González (3) obrońca

Aleksandar Radovanović (16) obrońca

Bruno Langa (24) obrońca

Iddrisu Baba (4) pomocnik

Lucas Robertone (5) pomocnik

Luka Romero (38) pomocnik

Jonathan Viera (8) pomocnik

Adrián Embarba (10) pomocnik

Anthony Lozano (15) napastnik

Statystyki

Celta Vigo Almeria Strzały na bramkę 6 0 Strzały poza światło bramki 3 3 Wszystkie strzały 15 3 Strzały zablokowane 6 0 Faule 8 13 Rzuty rożne 7 0 Spalone 2 3 Posiadanie piłki 67% 33% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 0 1 Interwencja bramkarza 0 5 Suma podań 588 299 Dokładne podania 514 220 Procent dokładnych podań 87% 74% Gole oczekiwane 1.37 0.11

Pomeczowe podsumowanie

Drużyna Celta Vigo przed meczem zajmowała 17 miejsce w tabeli. Do tej pory wygrała 4 mecze, zremisowała 9 meczy, a przegrała 13. Suma ich punktów wynosiła 21. Po wygranej w ostatnim meczu zdobyli dodatkowe 3 punkty, co daje im aktualnie 24 punkty. Drużyna Almeria przed meczem zajmowała 20 miejsce w tabeli. Do tej pory nie wygrała żadnego meczu, zremisowała 9 razy, a przegrała 17 razy. Suma ich punktów wynosiła tylko 9. Po ostatnim meczu sytuacja się nie zmieniła dla drużyny Almerii, która nadal posiada tyle samo punktów - czyli 9. Natomiast drużyna Celta Vigo po zdobyciu kolejnych trzech punktów awansowała na pozycję z sumą punktów równą 24.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Celtą Vigo a Almerią, przyszłe spotkania obydwóch drużyn wyglądają następująco: Mecz pomiędzy Realem Madryt a Celtą Vigo odbędzie się 10 marca 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Santiago Bernabéu w Madrycie. Natomiast mecz Almerii z Sevillą zaplanowano na 11 marca 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Power Horse w Almeríi.