Ciężko wywalczone zwycięstwo Bruk-Bet Termalica Nieciecza nad Wisłą Kraków 2:1

Poprzednie mecze Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków

W ostatnich trzech meczach między Bruk-Bet Termalicą Nieciecza a Wisłą Kraków wyraźnie dominowała drużyna z Krakowa. Pierwszy mecz, rozegrany na stadionie Miejskim Im. Henryka Reymana w Krakowie, zakończył się zwycięstwem Wisły Kraków 3:0. Był to pewny triumf gospodarzy, którzy kontrolowali przebieg spotkania i skutecznie wykorzystywali swoje okazje. Drugie starcie odbyło się na stadionie Sportowym Bruk-Bet Termalica w Niecieczy. Mecz zakończył się remisem 0:0, co oznacza brak strzelonych bramek przez obie drużyny. Spotkanie było raczej wyrównane, ale żadna ze stron nie potrafiła pokonać bramkarzy rywala. Ostatni mecz ponownie odbył się na stadionie Miejskim Im. Henryka Reymana w Krakowie. Tym razem Wisła Kraków zwyciężyła 2:1. Pomimo że Bruk-Bet Termalica Nieciecza zdobyła jednego gola, to nie była w stanie powstrzymać ataków przeciwnika i utrzymać wyniku remisowego. Podsumowując, Wisła Kraków wygrała dwa z trzech ostatnich meczów przeciwko Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Ich drużyna prezentowała lepszą grę i skuteczność w strzelaniu bramek. Bruk-Bet Termalica Nieciecza natomiast miała trudności w pokonaniu obrony rywala i utrzymaniu wyniku remisowego. Stosunek bramek w rozegranych meczach Bruk-Bet Termalica Nieciecza: 1, Wisła Kraków: 5

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu Bruk-Bet Termaliki Nieciecza z Wisłą Kraków zakończyła się wynikiem 2:1 na korzyść gospodarzy. W 27 minucie zawodnik Biedrzycki z drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza otrzymała żółtą kartkę. Jednak już w kolejnej minucie, czyli w 28 minucie, piłkarz o nazwisku Sobczak zdobył bramkę dla Wisły Kraków. Na szczęście dla gospodarzy, w 35 minucie Spendlhofer strzelił bramkę dla Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, doprowadzając do remisu. Przewaga jednak pozostał po stronie gospodarzy, ponieważ w 44 minucie Purece zdobył kolejną bramkę dla Bruk-Bet Termaliki Nieciecza po asyście Ambrosiewicza.

W drugiej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Bruk-Bet Termalicą Nieciecza a Wisłą Kraków, gospodarze utrzymali prowadzenie zdobyte w pierwszej połowie.

W 46 minucie trener Wisły Kraków zdecydował się na zmianę, wprowadzając Talara za Sapalę. Niestety, już trzy minuty później Purece z drużyny Bruk-Bet Termaliki Nieciecza otrzymał żółtą kartkę. W 58 minucie podobny los spotkał Karaska z tej samej drużyny. W 61 minucie trener Wisły Kraków dokonał podwójnej zmiany, wprowadzając na boisko Gokua i Rodado za Villara i Sobczaka. Chwilę później również trener Bruk-Bet Termaliki Nieciecza postanowił dokonać dwóch zmian, wprowadzając Hilbrychta i Wolskiego za Waclawka i Purece.

W 67 minucie Hilbrycht z drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza została ukarany żółtą kartką, a w 72 minucie Uryga z Wisły Kraków również otrzymał to samo wyróżnienie. Trzy minuty później Duda z Wisły Kraków dołączył do grona zawodników ukaranych żółtymi kartkami. W 76 minucie trener Wisły Kraków postanowił dokonać kolejnych dwóch zmian, wprowadzając na boisko Alfaro i Gogola za Carbo i Dudę. W odpowiedzi, trener Bruk-Bet Termaliki Nieciecza zdecydował się na zmianę Karaska, wprowadzając Jakubika. W 88 minucie Satrustegui z Wisły Kraków otrzymał żółtą kartkę, a w doliczonym czasie gry, Ambrosiewicz z drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza również został ukarany tym samym wyróżnieniem.

W ostatniej minucie doliczonego czasu gry Baena Perez z Wisły Kraków oddał strzał na bramkę, jednak po weryfikacji systemem VAR gol nie został uznany. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 - Wisła Kraków 1.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem pomiędzy drużynami Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Wisła Kraków, sytuacja w tabeli przedstawiała się następująco: Wisła Kraków zajmowała 8 miejsce, natomiast Bruk-Bet Termalica Nieciecza zajmowała 11 miejsce. Po zakończonym meczu, w którym padły dwa gole na korzyść drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza i jeden gol na korzyść drużyny Wisły Kraków, punktacja uległa zmianie. Obecnie Wisła Kraków zajmuje 8 miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Wisły Kraków wygrała 6 meczy, zremisowała 7 meczy, a przegrała 3 mecze. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 25.

Natomiast Bruk-Bet Termalica Nieciecza zajmuje obecnie 11 miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Bruk-Bet Termaliki Nieciecza wygrała 5 meczy, zremisowała 5 meczy, a przegrała 6 mecze. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 20. W wyniku tego meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Bruk-Bet Termalica Nieciecza posiada teraz 21 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Bruk-Bet Termalicą Nieciecza a Wisłą Kraków, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Bruk-Bet Termaliki Nieciecza z Arką Gdynia odbędzie się 11 grudnia 2023 roku o godzinie 18:00 na stadionie Sportowy Bruk-Bet Termalica w Niecieczy. Natomiast Wisła Kraków zmierzy się z Górnikiem Łęczna dzień wcześniej, czyli 10 grudnia 2023 roku o godzinie 12:40 na stadionie Miejskim Im. Henryka Reymana w Krakowie.