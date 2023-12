Dominacja Legii Warszawa w meczu z Zagłębiem Lubin

Poprzednie mecze Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

W ostatnich trzech meczach między Zagłębiem Lubin a Legią Warszawa doszło do dwóch zwycięstw drużyny z Warszawy i jednego zwycięstwa drużyny z Lubina. Pierwszy mecz odbył się na stadionie Zagłębia Lubin w dniu 4 lutego 2022 roku, gdzie Legia Warszawa pokonała gospodarzy wynikiem 3:1. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Legii w Warszawie 23 lipca 2022 roku, a Legia ponownie wygrała tym razem 2:0. Ostatni mecz odbył się na stadionie Zagłębia Lubin w dniu 4 lutego 2023 roku, gdzie Legia Warszawa odniosła zwycięstwo wynikiem 2:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Legia Warszawa: 7, Zagłębie Lubin: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu pomiędzy Zagłębiem Lubin a Legią Warszawa zakończyła się wynikiem 2:0 dla drużyny gości. W drugiej minucie meczu bramkę dla Legii zdobył Augustyniak po asyście Pankova, a już w czwartej minucie Pankov sam wpisał się na listę strzelców.

W drugiej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Zagłębiem Lubin a Legią Warszawa, gospodarze nie zdołali odwrócić losów spotkania. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:0 dla Legii Warszawa. W 60 minucie trener Zagłębia Lubin postanowił dokonać zmiany w składzie, wprowadzając na boisko Poletanovica, który zastąpił Makowskiego. Cztery minuty później Legia zdobył kolejną bramkę, a strzelcem był Josue.

W 65 minucie trener gości również dokonał zmiany, wprowadzając Jedrzejczyka za Pankova. W 72 minucie to drużyna Zagłębia Lubin postanowiła dokonać zmiany w składzie, a Chodyna wszedł na boisko zastępując Pienko. Następnie w 73 minucie Munoz wszedł na boisko za Kurminowskiego. W 78 minucie trener Legii Warszawa przeprowadził podwójną zmianę - Dias wszedł za Wszolka, a Strzałek zastąpił Josue. W 81 minucie żółtą kartkę otrzymał Elitim z drużyny Legii Warszawa.

W końcowych minutach meczu trener Zagłębia Lubin również dokonał dwóch zmian - Bohar wszedł na boisko za Wdowiaka, a Mroz zastąpił Buletse. W 90 minucie trener Legii Warszawa dokonał dwóch zmian - Rejczyk wszedł na boisko za Elitima, a Rosolek zastąpił Muciego. Cały mecz zakończył się wynikiem: Zagłębie Lubin 0, Legia Warszawa 3.

Skład meczu z dnia 2023-12-03

Zagłębie Lubin

W. Fornalik - trener

Szymon Weirauch (22) bramkarz

Bartłomiej Kłudka (27) obrońca

Bartosz Kopacz (2) obrońca

Aleks Ławniczak (5) obrońca

Luís Mata (55) obrońca

Tomasz Makowski (6) pomocnik

Damian Dąbrowski (8) pomocnik

Mateusz Wdowiak (77) pomocnik

Serhii Buletsa (16) pomocnik

Tomasz Pieńko (21) pomocnik

Dawid Kurminowski (90) napastnik

Legia Warszawa

K. Runjaić - trener

Kacper Tobiasz (1) bramkarz

Radovan Pankov (12) obrońca

Rafał Augustyniak (8) obrońca

Steve Kapuadi (3) obrońca

Paweł Wszołek (13) pomocnik

Bartosz Slisz (99) pomocnik

Juergen Elitim (22) pomocnik

Patryk Kun (33) pomocnik

Josué (27) napastnik

Ernest Muçi (20) napastnik

Blaž Kramer (9) napastnik

Statystyki

Zagłębie Lubin Legia Warszawa Strzały na bramkę 1 5 Strzały poza światło bramki 6 2 Wszystkie strzały 14 11 Strzały zablokowane 7 4 Faule 7 9 Rzuty rożne 8 3 Spalone 2 1 Posiadanie piłki 46% 54% Żółte kartki 0 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 1 Suma podań 420 510 Dokładne podania 340 417 Procent dokładnych podań 81% 82%

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem sytuacja każdej drużyny wyglądała następująco: Zagłębie Lubin miało 0 punktów, a Legia Warszawa 3 punkty. Po meczu, w którym Legia Warszawa zdobyła 3 gole, drużyna ta zajmuje obecnie 5 miejsce w tabeli. Do tej pory Legia Warszawa wygrała 8 mecze, zremisowała 4 mecze i przegrała 4 mecze, co daje im sumę punktów wynoszącą 28. Natomiast Zagłębie Lubin zajmuje obecnie 7 miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna ta wygrała 7 meczy, zremisowała 3 mecze i przegrała 7 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 24. Po meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Zagłębie Lubin ma teraz 25 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Zagłębiem Lubin a Legią Warszawa, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Ruchem Chorzów a Zagłębiem Lubin odbędzie się 8 grudnia 2023 roku o godzinie 18:00 na stadionie Śląski w Chorzowie. Natomiast mecz ŁKS-u Łódź z Legią Warszawa zaplanowany jest na 10 grudnia 2023 roku o godzinie 15:00 na stadionie Miejskim ŁKS w Łodzi.