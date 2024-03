Dominacja Miedzi Legnica nad Stalą Rzeszów - wynik 3:1

Nahuel kluczem do zwycięstwa Śląska nad Widzewem

Poprzedni mecz między Stalą Rzeszów a Miedzią Legnica

W meczu pomiędzy Miedzią Legnica a Stalą Rzeszów, który odbył się na stadionie Im. Orła Białego w Legnicy, padły trzy gole. Miedź Legnica zdobyła dwa gole, natomiast Stal Rzeszów tylko jeden. Ostateczny wynik spotkania to 2:1 na korzyść drużyny z Legnicy.

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Stali Rzeszów z Miedzią Legnica, który odbywał się w Rzeszowie, gospodarze nie zdołali zdobyć żadnego gola. Jednak w 22 minucie zawodnik Kadziolka z drużyny Stal Rzeszów otrzymał żółtą kartkę. W 34 minucie doszło do niefortunnego zdarzenia, gdy piłkarz o nazwisku Oleksy strzelił samobójczego gola do własnej bramki, co przyniosło korzyść dla drużyny Miedzi Legnica. W rezultacie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem: Stal Rzeszów: 0, Miedź Legnica: 1.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Stali Rzeszów z Miedzią Legnica, który odbył się w Rzeszowie, gospodarze nie zdołali odwrócić losów spotkania. Po pierwszej połowie, w której Stal Rzeszów przegrywała 0:1, drużyna postanowiła wprowadzić zmiany personalne.

W 46 minucie na boisko wszedł Adler, zastępując Kadziolkę. Niestety, to nie przyniosło spodziewanych efektów. W 59 minucie to Miedź Legnica dokonała zmiany - Drygas wszedł na boisko za Guzdka. W kolejnej minucie trener Stali Rzeszów postanowił również dokonać zmiany i Lyczko zastąpił Klosa. Jednak to dopiero w 66 minucie Stal Rzeszów zdobył swojego jedynego gola w meczu - Oleksy strzałem pokonał bramkarza Miedzi Legnica i dał nadzieję swojej drużynie na remis.

Niestety, Miedź Legnica szybko odpowiedział na stratę gola i w 69 minucie trener gości wprowadził dwóch nowych zawodników - Agbora za Antonika oraz Kaczmarskiego za Lehaire'a. W 75 minucie to właśnie Kaczmarski strzałem do siatki przywrócił prowadzenie Miedzi Legnica. Stal Rzeszów próbowała odrobić straty, ale nie zdołała pokonać bramkarza rywali. W 80 minucie trener Stali Rzeszów postanowił wprowadzić kolejną zmianę - Diaz wszedł na boisko za Wachowiaka. Jednak to Miedź Legnica kontynuowała swoją dominację i w 89 minucie Drzazga zastąpił Michalika, a Bogacz Salvadora.

Na koniec meczu, w doliczonym czasie gry, Miedź Legnica zapewniła sobie zwycięstwo - w 89 minucie Mijuskovic strzałem do siatki ustalił wynik spotkania na 3:1 dla gości. Podsumowując całe spotkanie, Stal Rzeszów przegrała z Miedzią Legnica wynikiem 1:3.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Stal Rzeszów i Miedź Legnica, przed meczem Miedź Legnica zajmowała 9. miejsce w tabeli, a Stal Rzeszów 13. miejsce. Do tej pory Miedź Legnica wygrała 8 meczy, zremisowała 8 meczy i przegrała 5 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 32. Natomiast Stal Rzeszów wygrała 6 meczy, zremisowała 5 meczy i przegrała 10 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 23. W ostatnim meczu Miedź Legnica zwyciężyła i zdobyła dodatkowe 3 punkty, co oznacza, że aktualnie Stal Rzeszów ma na swoim koncie nadal 23 punkty, a Miedź Legnica awansowała na pozycję z sumą punktów wynoszącą teraz 35.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Stalą Rzeszów a Miedzią Legnica, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Chrobrego Głogów z Stalą Rzeszów odbędzie się 9 marca 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Gos w Głogowie. Natomiast Miedź Legnica zmierzy się z GKS-em Tychy tego samego dnia o godzinie 17:30 na stadionie Im. Orła Białego w Legnicy.