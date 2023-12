Dominacja Radomiaka Radom nad Widzewem Łódź - wynik 3:0

Poprzednie mecze Widzew Łódź - Radomiak Radom

W ostatnich trzech meczach między Widzewem Łódź a Radomiakiem Radom doszło do różnych wyników. Pierwszy mecz, który odbył się 26 lutego 2021 roku na stadionie Miejskim Widzewa Łódź w Łodzi, zakończył się remisem 1:1. Kolejne spotkanie miało miejsce 6 listopada 2022 roku na tym samym stadionie i również zakończyło się porażką Widzewa Łódź, tym razem wynikiem 1:3 na korzyść Radomiaka Radom. Ostatni mecz odbył się 21 maja 2023 roku na stadionie Lekkoatletyczno-Piłkarskim Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu. Tym razem to Radomiak Radom odniósł zwycięstwo, wygrywając 3:1 z Widzewem Łódź. Stosunek bramek w rozegranych meczach Radomiak Radom: 7, Widzew Łódź: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu Widzewa Łódź z Radomiakiem Radom zakończyła się wynikiem 2:0 dla drużyny Radomiaka Radom. W 33 minucie zawodnik Widzewa Łódź, Zyro, otrzymał żółtą kartkę. Pięć minut później, w 38 minucie, bramkę dla Radomiaka zdobył Semedo. W 44 minucie Semedo również otrzymał żółtą kartkę. W ostatniej minucie pierwszej połowy, czyli w 45+4 minucie, Semedo ponownie strzelił bramkę dla swojej drużyny po asyście Pedro.

W drugiej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Widzewem Łódź a Radomiakiem Radom, który odbył się w Łodzi, gospodarze nie byli w stanie odwrócić losów spotkania.

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:0 dla Radomiaka Radom. W 61 minucie trener Widzewa Łódź dokonał czterech zmian. Pawlowski wszedł na boisko, zastępując Kuna, Rondic zastąpił Sancheza, Silva wszedł za Ciganiksa, a Tkacz zagrał za Nunesa. W tym samym czasie trener Radomiaka Radom dokonał jednej zmiany - Pik wszedł na boisko, zastępując Semedo. W 74 minucie to goście zdobyli kolejną bramkę.

Wolski trafił do siatki po asyście Pedro. W 77 minucie trener Widzewa Łódź dokonał kolejnej zmiany - Dawid wszedł na boisko, zastępując Alvareza. W 80 minucie trener Radomiaka Radom dokonał dwóch zmian - Donis wszedł za Wolskiego, Leandro zagrał za Semedo, a Rocha zastąpił Pedro. W końcowej fazie meczu trener gości dokonał jeszcze jednej zmiany - Jakubik wszedł na boisko, zastępując Luizao. Ostatecznie, cały mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla Radomiaka Radom.

Skład meczu z dnia 2023-12-02

Widzew Łódź

D. Myśliwiec - trener

Henrich Ravas (1) bramkarz

Paweł Zieliński (23) obrońca

Mateusz Żyro (4) obrońca

Juan Fernández (15) obrońca

Andrejs Cigaņiks (14) obrońca

Dominik Kun (22) pomocnik

Marek Hanousek (25) pomocnik

Fran Álvarez (10) pomocnik

Fábio Nunes (92) pomocnik

Antoni Klimek (47) pomocnik

Jordi Sánchez (9) napastnik

Radomiak Radom

M. Lesisz - trener

Albert Posiadała (12) bramkarz

Jan Grzesik (13) obrońca

Raphael Rossi (29) obrońca

Mateusz Cichocki (16) obrońca

Dawid Abramowicz (33) obrońca

Lisandro Semedo (7) pomocnik

Luizão (8) pomocnik

Michał Kaput (6) pomocnik

Rafał Wolski (27) pomocnik

Edi Semedo (99) napastnik

Pedro Henrique (96) napastnik

Statystyki

Widzew Łódź Radomiak Radom Strzały na bramkę 3 6 Strzały poza światło bramki 5 3 Wszystkie strzały 13 15 Strzały zablokowane 5 6 Faule 12 9 Rzuty rożne 9 5 Spalone 0 0 Posiadanie piłki 61% 39% Żółte kartki 1 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 3 Suma podań 475 308 Dokładne podania 397 231 Procent dokładnych podań 84% 75%

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu, w którym Radomiak Radom pokonał Widzew Łódź 3:0, drużyna Radomiaka zajmuje obecnie 8. miejsce w tabeli. Do tej pory wygrali oni 6 spotkań, zremisowali 4 i przegrali 7, co daje im sumę punktów wynoszącą 22. Natomiast Widzew Łódź znajduje się na 10. miejscu w tabeli. Do tej pory wygrali oni również 6 meczów, zremisowali 4 i przegrali 7, co daje im taką samą liczbę punktów jak Radomiak - czyli również 22. Po tym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie, więc teraz punktacja przedstawia się następująco: Widzew Łódź - 23 punkty.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

W kolejnych meczach obydwóch drużyn, Widzew Łódź zmierzy się z Puszczą Niepołomice. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2023 roku o godzinie 19:00 na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Natomiast Radomiak Radom podejmie Górnika Zabrze 9 grudnia 2023 roku o godzinie 15:00 na stadionie Radomiaka w Radomiu.