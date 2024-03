Dominacja Ruchu Chorzów nad Piastem Gliwice - wynik 3:0

Poprzednie mecze Ruch Chorzów - Piast Gliwice

W ostatnim czasie odbyły się dwa mecze między Ruchem Chorzów a Piastem Gliwice. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie Miejskim w Chorzowie w dniu 14 lipca 2023 roku. Zakończył się on wynikiem Ruch Chorzów 0 : 1 Piast Gliwice. Drugi mecz odbył się na stadionie Miejskim w Gliwicach w dniu 26 sierpnia 2023 roku i zakończył się remisem 0 : 0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Piast Gliwice: 1, Ruch Chorzów: 0

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Ruch Chorzów z Piastem Gliwice, który odbywał się w Chorzowie, gospodarze zdobyli dwie bramki, podczas gdy goście nie zdołali wpisać się na listę strzelców. W 32 minucie zawodnik o nazwisku Szczepan nie trafił z rzutu karnego dla Ruchu Chorzów. Jednak już w 34 minucie gracz o nazwisku Dadok strzelił gola dla swojej drużyny, dając jej prowadzenie 1:0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Ruchem Chorzów a Piastem Gliwice, który odbył się w Chorzowie, gospodarze utrzymali swoją przewagę. W 46 minucie trener drużyny Piasta Gliwice zdecydował się na dwie zmiany - Felix wszedł na boisko zastępując Dziczka, a Miguelito zastąpił Czerwińskiego. Jednak już w 48 minucie Holubek z drużyny Piasta Gliwice otrzymał żółtą kartkę.

W 55 minucie trener Ruchu Chorzów dokonał zmiany - Bartolewski wszedł na boisko zastępując Wojtowicza. To jednak nie przeszkodziło graczowi o nazwisku Szczepan w strzeleniu gola dla Ruchu Chorzów w 56 minucie. W 64 minucie trener drużyny Piasta Gliwice dokonał dwóch zmian - Kostadinov wszedł na boisko zastępując Chrapka, a Szczepański zastąpił Krykuna. Niestety dla gości, to jednak nie pomogło im zdobyć bramki. W 67 minucie to kolejny zawodnik Ruchu Chorzów, Sikora, strzelił gola dla swojej drużyny i podwyższył wynik na 3:0.

W 73 minucie trener Ruchu Chorzów dokonał dwóch zmian - Novothny wszedł na boisko zastępując Szczepana, a Wilak zastąpił Kozaka. W 74 minucie Novothny miał okazję do strzelenia gola, jednak po weryfikacji systemem VAR gol został nieuznany ze względu na spalony. W 83 minucie trener Ruchu Chorzów dokonał kolejnej zmiany - Foszmanczyk wszedł na boisko zastępując Vlkanova. Jednak już w tej samej minucie Dadok z drużyny Ruchu Chorzów otrzymał żółtą kartkę. W 85 minucie trener drużyny Piasta Gliwice dokonał ostatniej zmiany - Liszewski wszedł na boisko zastępując Ameyawa.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Ruch Chorzów: 3, Piast Gliwice: 0.

Skład meczu z dnia 2024-03-01

Ruch Chorzów

J. Niedźwiedź - trener

Dante Stipica (36) bramkarz

Patryk Stępiński (59) obrońca

Szymon Szymański (20) obrońca

Josema (6) obrońca

Robert Dadok (96) pomocnik

Juliusz Letniowski (7) pomocnik

Patryk Sikora (8) pomocnik

Tomasz Wójtowicz (5) pomocnik

Miłosz Kozak (70) napastnik

Adam Vlkanova (88) napastnik

Daniel Szczepan (95) napastnik

Piast Gliwice

A. Vukovic - trener

Karol Szymański (33) bramkarz

Arkadiusz Pyrka (77) obrońca

Ariel Mosór (2) obrońca

Jakub Czerwiński (4) obrońca

Jakub Holúbek (14) obrońca

Grzegorz Tomasiewicz (20) pomocnik

Patryk Dziczek (16) pomocnik

Sergiy Krykun (44) pomocnik

Michał Chrapek (6) pomocnik

Michael Ameyaw (19) pomocnik

Fabian Piasecki (9) napastnik

Statystyki

Ruch Chorzów Piast Gliwice Strzały na bramkę 8 2 Strzały poza światło bramki 5 6 Wszystkie strzały 18 9 Strzały zablokowane 5 1 Faule 10 12 Rzuty rożne 6 6 Spalone 3 0 Posiadanie piłki 52% 48% Żółte kartki 1 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 5 Suma podań 363 330 Dokładne podania 301 272 Procent dokładnych podań 83% 82%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Ruch Chorzów i Piast Gliwice, przed meczem Piast zajmował 12. miejsce w tabeli, natomiast Ruch był na 17. pozycji. Do tej pory Piast wygrał 4 mecze, zremisował 13 i przegrał 4, co dało im sumę punktów wynoszącą 25. Natomiast Ruch wygrał tylko jeden mecz, zremisował 12 i przegrał dziewięć, co przełożyło się na sumę punktów równą 15. W tym konkretnym meczu zwyciężyła drużyna Ruchu Chorzów, zdobywając tym samym trzy punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja prezentuje się następująco: Ruch Chorzów ma obecnie 18 punktów, a Piast Gliwice utrzymuje swoje dotychczasowe 25 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Ruchem Chorzów a Piastem Gliwice, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Stali Mielec z Ruchem Chorzów odbędzie się 10 marca 2024 roku o godzinie 12:30 na stadionie Miejskim w Mielcu. Natomiast mecz Piasta Gliwice z Radomiakiem Radom odbędzie się 8 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Miejskim w Gliwicach.