Dramatyczne zwycięstwo Arki Gdynia nad GKS Tychy w 90+5 minucie

Poprzednie mecze GKS Tychy - Arka Gdynia

W ostatnich trzech meczach pomiędzy GKS-em Tychy a Arką Gdynia zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Miejskim w Gdyni 4 września 2022 roku. W tym meczu Arka Gdynia pokonała GKS Tychy wynikiem 5:0, zdobywając pięć goli. Kolejne starcie miało miejsce na stadionie Miejskim w Tychach 8 kwietnia 2023 roku. W tym meczu obie drużyny zremisowały, kończąc spotkanie wynikiem 2:2. Zarówno GKS Tychy, jak i Arka Gdynia zdobyły po dwa gole. Ostatni mecz rozegrano ponownie na stadionie Miejskim w Gdyni 20 sierpnia 2023 roku. W tym spotkaniu Arka Gdynia wygrała z GKS-em Tychy rezultatem 2:0, zdobywając dwa gole. Podsumowując, w trzech ostatnich meczach między GKS-em Tychy a Arką Gdynia Arka odniosła dwukrotną wygraną, raz remisując z przeciwnikiem. Łącznie drużyna Arki zdobyła dziewięć goli, podczas gdy GKS tylko dwa razy wpisał się na listę strzelców. Stosunek bramek w rozegranych meczach Arka Gdynia: 9, GKS Tychy: 2

Przebieg spotkania

Mimo wielu prób, pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy GKS-em Tychy a Arką Gdynia w Tychach zakończyła się bez jakiegokolwiek wyniku, a na tablicy wyników widniał remis 0:0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy GKS-em Tychy a Arką Gdynia, który odbył się w Tychach, padł tylko jeden gol. W 51 minucie to zawodnik Arki Gdynia o nazwisku Czubak wpisał się na listę strzelców. Wynik pierwszej połowy, który był remisem 0:0, nie uległ zmianie do końca spotkania. W 59 minucie doszło do zmiany w drużynie GKS-u Tychy - z boiska schodzi Polap, a jego miejsce zajmuje Spiaczka. Kilka minut później, w 60 minucie, kolejna zmiana w drużynie gospodarzy - Zytek ustępuje miejsca Mikicie.

W 64 minucie trener Arki Gdynia dokonuje zmiany - Skora schodzi z boiska, a jego miejsce zajmuje Lipkowski. Następnie, w 65 minucie Adamczyk opuszcza plac gry i zostaje zastąpiony przez Gaprindashviliego. W 72 minucie żółtą kartkę otrzymuje Budnicki z drużyny GKS Tychy. W odpowiedzi na to trener gospodarzy dokonuje dwóch kolejnych zmian - Radecki ustępuje miejsca Kurtaranowi (73 minuta), a Rumin zostaje zastąpiony przez Mystkowskiego (73 minuta). W 80 minucie trener Arki Gdynia wprowadza na boisko Boreckiego, który zastępuje Milewskiego.

W 82 minucie kolejna zmiana w drużynie GKS-u Tychy - Teclaw schodzi z boiska, a jego miejsce zajmuje Stangret. W tej samej minucie żółtą kartkę otrzymuje Ertlthaler z drużyny gospodarzy. W 86 minucie żółtą kartkę otrzymuje Gaprindashvili z drużyny Arka Gdynia, a w 87 minucie Stangret z GKS Tychy również zostaje ukarany żółtą kartką. W ostatnich minutach spotkania trener Arki Gdynia dokonuje dwóch zmian - Azatsky wchodzi za Kobackiego (88 minuta), a Turski zastępuje Czubaka (88 minuta). W doliczonym czasie gry, konkretniej w 90+5 minucie, Budnicki otrzymuje czerwoną kartkę i zostaje usunięty z boiska.

Podsumowując cały mecz, wynik końcowy brzmi: GKS Tychy: 0, Arka Gdynia: 1.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn GKS Tychy i Arka Gdynia, przed meczem Arka Gdynia zajmowała pierwsze miejsce w tabeli, natomiast GKS Tychy było drugie. Do tej pory Arka Gdynia wygrała 12 meczy, zremisowała 4 mecze i przegrała 5 spotkań, co dało im łącznie 40 punktów. Natomiast GKS Tychy wygrało 13 meczy, zremisowało 1 mecz i przegrało 7 spotkań, również zdobywając do tej pory 40 punktów. W ostatnim meczu Arka Gdynia wygrała i zdobyła kolejne 3 punkty, co pozwoliło im awansować na pozycję lidera z sumą punktów wynoszącą teraz 43. Natomiast GKS Tychy utrzymało swoje dotychczasowe miejsce w tabeli z wynikiem nadal wynoszącym 40 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między GKS-em Tychy a Arką Gdynia, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Miedzią Legnica a GKS-em Tychy odbędzie się 9 marca 2024 roku o godzinie 17:30 na stadionie Im. Orła Białego w Legnicy. Natomiast Arka Gdynia zmierzy się z Wisłą Kraków dzień wcześniej, czyli 8 marca 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Miejskim w Gdyni.