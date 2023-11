Dramatyczne zwycięstwo GKS Bełchatów nad Pelikanem Łowicz 1:0

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Pelikanem Łowicz a GKS-em Bełchatów, który odbywał się w Łowiczu, przebiegło wszystko bez problemów. Mimo intensywnej rywalizacji, do przerwy wynik pozostał bez zmian - 0:0.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Pelikana Łowicz z GKS-em Bełchatów, który odbył się w Łowiczu, pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:0. Obie drużyny starały się zdobyć bramkę, ale żadnej z nich nie udało się tego dokonać przez większość drugiej połowy. Jednak w 82 minucie doszło do przełamania. Gracz o nazwisku Wronski z GKS-u Bełchatów zdobył bramkę, dając swojej drużynie prowadzenie.

Była to jedyna bramka strzelona w całym meczu. Pelikan Łowicz próbował odrobić straty i doprowadzić do wyrównania, ale nie zdołał pokonać bramkarza przeciwników. Mecz zakończył się wynikiem: Pelikan Łowicz : 0, GKS Bełchatów : 1. GKS Bełchatów może być dumny ze swojego zwycięstwa, które zapewniło im cenne trzy punkty. Pelikan Łowicz natomiast będzie musiał popracować nad skutecznością strzelecką, aby osiągnąć lepsze rezultaty w kolejnych spotkaniach.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem sytuacja w obu drużynach przedstawiała się następująco: Pelikan Łowicz zajmował 4 miejsce w tabeli, a GKS Bełchatów był na 3 miejscu. Pelikan Łowicz do tej pory wygrał 10 meczy, zremisował 3 mecze i przegrał 5 spotkań, co dawało im sumę punktów wynoszącą 33. Natomiast GKS Bełchatów miał na swoim koncie 11 zwycięstw, 3 remisy i 4 porażki, co dawało im sumę punktów wynoszącą 36. Po meczu, w którym padło tylko jedno trafienie dla GKS Bełchatów, drużyna ta awansowała na trzecie miejsce w tabeli. Do tej pory zdobyli oni więc już 11 zwycięstw, zremisowali 3 razy i przegrali 4 mecze.

Suma ich punktów wynosi teraz 36. Pelikan Łowicz po tym meczu utrzymał czwarte miejsce w tabeli. Dotychczas wygrali oni już 10 spotkań, zremisowali trzy razy i przegrali pięć razy. Suma ich punktów wynosi teraz 34. W tym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie.

III Liga - Grupa 1 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Pelikanem Łowicz a GKS-em Bełchatów, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Olimpii Zambrów z Pelikanem Łowicz odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 01:00 na stadionie Miejskim w Zambrów. Natomiast GKS Bełchatów zmierzy się z Bronią Radom tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie GKS-u w Bełchatowie.