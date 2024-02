Dramatyczny remis 0:0 w meczu Warta Poznań - Radomiak Radom

Dwie bramki kluczem do zwycięstwa Lecha Poznań II nad Olimpią Elbląg

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Wartą Poznań a Radomiakiem Radom padło wiele goli. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Lekkoatletyczno-Piłkarskim Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu dnia 31 października 2022 roku. W tym meczu Radomiak Radom zdobył 2 gole, ale to Warta Poznań była zwycięzcą, zdobywając 3 gole. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Groclinu Dyskobolii w Grodzisku Wielkopolskim dnia 15 maja 2023 roku. Tym razem to Radomiak Radom wygrał, zdobywając 2 gole, podczas gdy Warta Poznań strzeliła tylko jednego gola. Ostatnie starcie odbyło się na stadionie Im. Braci Czachorów w Radomiu dnia 19 sierpnia 2023 roku. Ponownie to Radomiak Radom okazał się lepszy, zdobywając 3 gole, natomiast Warta Poznań strzeliła tylko 2 gole. W sumie, w tych trzech meczach padło aż 15 goli - po stronie Radomiaka było ich 8, a po stronie Warty -7. Stosunek bramek w rozegranych meczach Radomiak Radom: 7, Warta Poznań: 6

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Wartą Poznań a Radomiakiem Radom, który odbył się w Grodzisku Wielkopolskim, gospodarze nie zdołali zdobyć żadnej bramki. Wynik na przerwę to 0:0. W 15 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Machado z drużyny Radomiaka Radom.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Wartą Poznań a Radomiakiem Radom, który odbył się w Grodzisku Wielkopolskim, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0. W 65 minucie trener Warty Poznań postanowił dokonać dwóch zmian w swojej drużynie.

Gracz Kupczak wszedł na boisko, zastępując Tiru, natomiast Vizinger zastąpił Matuszewskiego. Niestety, te zmiany nie przyniosły oczekiwanych efektów. Kolejną zmianę w drużynie Radomiaka Radom przeprowadzono w 69 minucie. Gracz Vagner wszedł na boisko, zastępując Jardela. Obie drużyny starały się stworzyć sytuacje bramkowe, jednak żadna nie była skuteczna.

W 72 minucie trener Warty Poznań postanowił wprowadzić kolejnego zawodnika - Kielba wszedł na boisko, zastępując Prikryla. Niestety, żadna ze zmian nie przyczyniła się do zdobycia gola przez gospodarzy. W 73 minucie kolejną zmianę przeprowadziła drużyna Warty Poznań - Eppel wszedł na boisko, zastępując Zurawskiego. Obie drużyny starały się stworzyć sytuacje bramkowe, jednak bramkarze byli skuteczni w swojej obronie. W 75 minucie trener Radomiaka Radom dokonał dwóch zmian.

Gracz Jordao wszedł na boisko, zastępując Wolskiego, natomiast Okoniewski zastąpił Semedo. Mimo tych zmian żadna z drużyn nie potrafiła pokonać bramkarza przeciwnika. W 79 minucie trener Warty Poznań postanowił wprowadzić Savica na boisko, zastępując Luisa. Obie drużyny starały się zdobyć gola, jednak obrony były skuteczne. W doliczonym czasie gry, w 90+1 minucie, Vizinger otrzymał żółtą kartkę za faul.

Mimo tego incydentu żadna z drużyn nie potrafiła wykorzystać sytuacji i zdobyć gola. Podsumowując drugą połowę meczu pomiędzy Wartą Poznań a Radomiakiem Radom można stwierdzić, że obie drużyny miały wiele okazji do zdobycia gola, jednak bramkarze byli skuteczni w swojej obronie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0.

Skład meczu z dnia 2024-02-26

Warta Poznań

D. Szulczek - trener

Jedrzej Grobelny (33) bramkarz

Jakub Bartkowski (2) obrońca

Dawid Szymonowicz (44) obrońca

Dimitrios Stavropoulos (4) obrońca

Mohamed Mezghrani (20) pomocnik

Miguel Luís (16) pomocnik

Bogdan Țîru (14) pomocnik

Maciej Żurawski (6) pomocnik

Konrad Matuszewski (22) pomocnik

Tomas Prikryl (47) napastnik

Kajetan Szmyt (7) napastnik

Radomiak Radom

M. Kędziorek - trener

Filip Majchrowicz (1) bramkarz

Jan Grzesik (13) obrońca

Raphael Rossi (29) obrońca

Luka Vušković (4) obrońca

Dawid Abramowicz (33) obrońca

Luizão (8) pomocnik

Christos Donis (77) pomocnik

Lisandro Semedo (7) pomocnik

Rafał Wolski (27) pomocnik

Luís Machado (20) pomocnik

Jardel (22) napastnik

Statystyki

Warta Poznań Radomiak Radom Strzały na bramkę 0 2 Strzały poza światło bramki 1 5 Wszystkie strzały 4 11 Strzały zablokowane 3 4 Faule 18 14 Rzuty rożne 0 4 Spalone 0 2 Posiadanie piłki 53% 47% Żółte kartki 1 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 0 Suma podań 422 371 Dokładne podania 312 263 Procent dokładnych podań 74% 71%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Warta Poznań i Radomiak Radom, przed meczem Radomiak zajmował 13 miejsce w tabeli, a Warta Poznań 14 miejsce. Do tej pory Radomiak wygrał 6 meczy, zremisował 6 meczy i przegrał 9 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 24. Warta Poznań natomiast wygrała 5 meczy, zremisowała 8 meczy i przegrała 8 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 23. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Radomiak Radom ma na swoim koncie 25 punktów, a Warta Poznań ma 24 punkty.

Warta Poznań po rozegranym meczu z Radomiakiem Radom szybko przygotowuje się do kolejnego starcia. Ich następny mecz odbędzie się 1 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Przeciwnikiem Warty będzie Cracovia Kraków. Natomiast Radomiak Radom po spotkaniu z Wartą Poznań również nie zwalnia tempa i szykuje się na kolejne wyzwanie. Ich następny mecz zaplanowany jest na 4 marca 2024 roku o godzinie 19:00 na stadionie Radomiaka w Radom. Tym razem przeciwnikiem będzie Stal Mielec.