Dwie bramki kluczem do zwycięstwa Lecha Poznań II nad Olimpią Elbląg

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Lecha Poznań II z Olimpią Elbląg zakończyła się wynikiem 1:1. W 21 minucie Kukulek z drużyny Lecha Poznań II otrzymał żółtą kartkę, a w 22 minucie Kuczalek z drużyny Olimpii Elbląg również został ukarany żółtą kartką. W 26 minucie Cywka z drużyny Lecha Poznań II również otrzymał żółtą kartkę. W 34 minucie Stankiewicz strzelił gola dla zespołu Lecha Poznań II, natomiast w doliczonym czasie gry, czyli w 45+1 minucie, Mruk zdobył bramkę dla drużyny Olimpii Elbląg.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Lecha Poznań II z Olimpią Elbląg, który odbył się w Wronkach, gospodarze zdołali odwrócić wynik spotkania. W 60 minucie to zawodnik o nazwisku Kalata strzelił gola dla drużyny Lecha Poznań II, wyrównując tym samym stan meczu.

Jednak już minutę później trener Olimpii Elbląg dokonał zmiany w składzie, wprowadzając Stefaniaka na boisko zastępującego Mruka. W 65 minucie kolejne zmiany w drużynie gości - Gabrych wszedł na boisko zastępując Yatsenko oraz Senkevich zastąpił Zaka. W 67 minucie żółtą kartkę otrzymał Paclawski z drużyny Lecha Poznań II. W 73 minucie trener Olimpii Elbląg dokonał kolejnych dwóch zmian - Jozwicki wszedł na boisko zastępując Kuczalka, a Spychala zastąpił Danilczyka. Minutę później żółtą kartkę otrzymał Senkevich z drużyny Olimpii Elbląg.

W 79 minucie trener Lecha Poznań II dokonał jednej zmiany - Wolski wszedł na boisko, a Stankiewicz opuścił je. W tej samej minucie żółtą kartkę otrzymał Kornobis z drużyny Lecha Poznań II. W doliczonym czasie gry, w 90+1 minucie trener Lecha Poznań II dokonał dwóch zmian - Nadolski wszedł na boisko, a Dziuba opuścił je, natomiast Olejnik zastąpił Niedzielskiego. Ostateczny wynik meczu to Lech Poznań II: 2, Olimpia Elbląg: 1.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Lech Poznań II i Olimpia Elbląg, przed meczem Olimpia zajmowała 9. miejsce w tabeli, natomiast Lech Poznań II był na 12. miejscu. Do tej pory Olimpia wygrała 8 meczy, zremisowała 5 i przegrała 6, co daje im sumę 29 punktów. Z kolei Lech Poznań II wygrał 7 meczy, zremisował 5 i przegrał 8, co daje im sumę 26 punktów. W rozegranym meczu zwyciężyła drużyna Lecha Poznań II, zdobywając tym samym dodatkowe 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualnie obie drużyny mają po równo - po 29 punktów każda.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Lech Poznań II po rozegranym meczu z Olimpią Elbląg będzie kontynuował swoje zmagania na boisku. Ich kolejnym przeciwnikiem będzie drużyna SKRA Częstochowa. Spotkanie odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 16:30 na stadionie Ul. Loretańska w Częstochowie. Natomiast Olimpia Elbląg po starciu z Lechem Poznań II zmierzy się z drużyną Radunia Stężyca. Mecz zaplanowany jest na ten sam dzień, czyli 2 marca 2024 roku, jednak rozpocznie się o godzinie 12:00 na stadionie Gminny Sportowy w Stężycy. Kibice obydwóch drużyn mogą spodziewać się emocjonujących spotkań i walki o kolejne punkty w ich ligowych rozgrywkach.