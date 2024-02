Niespodziewany remis Rayo Vallecano z Realem Madryt w 25. kolejce La Liga

Poprzednie mecze Rayo Vallecano - Real Madryt

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Rayo Vallecano a Realem Madryt doszło do emocjonujących starć. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Vallecas w miejscowości Madrid 7 listopada 2022 roku. Rayo Vallecano zdołało zdobyć trzy gole, podczas gdy Real Madryt strzelił tylko dwa. Wynik tego meczu był więc korzystny dla drużyny Rayo Vallecano. Kolejne starcie miało miejsce na stadionie Santiago Bernabéu w miejscowości Madrid 24 maja 2023 roku. Tym razem to Real Madryt okazał się lepszy, zdobywając dwa gole, podczas gdy Rayo Vallecano zdołało strzelić tylko jeden. Wynik tego meczu przesądził o zwycięstwie Realu Madryt. Ostatni mecz między tymi drużynami odbył się również na stadionie Santiago Bernabéu w miejscowości Madrid 5 listopada 2023 roku. W tym spotkaniu żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola, co oznacza remis bezbramkowy. Podsumowując, w tych trzech ostatnich meczach pomiędzy Rayo Vallecano a Realem Madryt było wiele emocji i zmiany wyników. Pierwsze spotkanie wygrał Rayo Vallecano, drugie należało do Realu Madryt, natomiast ostatnie zakończyło się remisem bezbramkowym. Stosunek bramek w rozegranych meczach Rayo Vallecano: 4, Real Madryt: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Rayo Vallecano z Realem Madryt zakończyła się wynikiem 1:1. W 3 minucie Joselu, zawodnik Realu Madryt, strzelił gola. Jednak w 27 minucie de Tomas, gracz Rayo Vallecano, wyrównał wynik strzelając bramkę dla swojego zespołu. W ostatnich minutach pierwszej połowy dwóch zawodników Rayo Vallecano otrzymał żółte kartki - Palazon w 45+1 minucie za tripping oraz Balliu w 45+4 minucie za holding.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Rayo Vallecano a Realem Madryt, który odbył się w Madrycie, obie drużyny utrzymały wynik 1:1 z pierwszej połowy do końca spotkania. W 56 minucie doszło do zmiany w drużynie Rayo Vallecano - de Frutos wszedł na boisko, zastępując Palazona.

Kilka minut później, w 61 minucie Camavinga z Reala Madryt otrzymał żółtą kartkę. W 64 minucie kolejna zmiana w drużynie Rayo Vallecano - Crespo wszedł na boisko, zastępując Trejo, a Perez zastąpił Lopeza. W 70 minucie Real Madryt dokonał dwóch zmian - Kroos wszedł na boisko za Camavingę, a Rodrygo zastąpił Diaza. W 75 minucie Carvajal wszedł na boisko za Lucasa w drużynie Realu Madryt. W 81 minucie Falcao wszedł na boisko za de Tomasa w drużynie Rayo Vallecano i otrzymał żółtą kartkę za opóźnianie gry.

W tej samej minucie Garcia został zmieniony przez Camello i również otrzymał żółtą kartkę za opóźnianie gry. W 87 minucie Guler wszedł na boisko za Modrica w drużynie Realu Madryt. W doliczonym czasie gry, w 90+3 minucie Carvajal otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie, a w 90+5 minucie został ukarany czerwoną kartką za uderzenie łokciem. Ostateczny wynik meczu to Rayo Vallecano: 1, Real Madryt: 1.

Skład meczu z dnia 2024-02-18

Rayo Vallecano

Francisco - trener

Stole Dimitrievski (1) bramkarz

Iván Balliu (20) obrońca

Aridane Hernández (5) obrońca

Florian Lejeune (24) obrońca

Alfonso Espino (12) obrońca

Isi Palazón (7) pomocnik

Unai López (17) pomocnik

Óscar Valentín (23) pomocnik

Álvaro García (18) pomocnik

Raúl de Tomás (22) napastnik

Óscar Trejo (8) napastnik

Real Madryt

C. Ancelotti - trener

Andriy Lunin (13) bramkarz

Lucas Vázquez (17) obrońca

Aurélien Tchouaméni (18) obrońca

Nacho Fernández (6) obrońca

Fran García (20) obrońca

Federico Valverde (15) pomocnik

Eduardo Camavinga (12) pomocnik

Brahim Díaz (21) pomocnik

Luka Modrić (10) pomocnik

Vinícius Júnior (7) pomocnik

Joselu (14) napastnik

Statystyki

Rayo Vallecano Real Madryt Strzały na bramkę 3 4 Strzały poza światło bramki 1 4 Wszystkie strzały 8 11 Strzały zablokowane 4 3 Faule 17 7 Rzuty rożne 4 10 Spalone 4 2 Posiadanie piłki 40% 60% Żółte kartki 4 3 Czerwone kartki 0 1 Interwencja bramkarza 3 2 Suma podań 338 514 Dokładne podania 264 440 Procent dokładnych podań 78% 86% Gole oczekiwane 1.25 1.04

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Rayo Vallecano i Real Madryt, przed meczem Real zajmował pierwsze miejsce w tabeli, mając na koncie 19 zwycięstw, 4 remisy i 1 porażkę. Suma ich punktów wynosiła 61. Natomiast Rayo Vallecano znajdowało się na 15. miejscu, wygrywając 5 razy, remisując 9 razy i przegrywając 10 razy. Ich suma punktów wynosiła 24. W meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie, co oznacza, że aktualnie Rayo Vallecano ma na koncie 25 punktów, a Real Madryt posiada ich już 62.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Rayo Vallecano a Realem Madryt, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Girony FC z Rayo Vallecano odbędzie się 26 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Municipalmontilivi w Girona. Natomiast Real Madryt zmierzy się z Sevillą dzień wcześniej, czyli 25 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Santiago Bernabéu w Madrycie.