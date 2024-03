Remis Pogoni Siedlce z Hutnikiem Kraków

Dwie bramki kluczem do zwycięstwa Górnika nad Jagiellonią

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Pogoni Siedlce z Hutnikiem Kraków zakończyła się wynikiem 0:0. W 32 minucie arbiter ukarał żółtą kartką Hoyo-Kowalskiego z drużyny Hutnika Kraków. W 40 minucie trener Hutnika dokonał zmiany w składzie, wprowadzając na boisko Kielisa, który zastąpił Leleka.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Pogoni Siedlce z Hutnikiem Kraków, który odbył się w Siedlcach, obie drużyny zdołały zdobyć po jednym golu. W 48 minucie to zawodnik o nazwisku Walczak strzelił bramkę dla Pogoni Siedlce, wyrównując tym samym wynik. Jednak już w tej samej minucie żółtą kartkę otrzymał Dzieciol z drużyny gospodarzy.

Kolejne kartki zostały przyznane w 51 minucie Szuprytowskiemu z Pogoni Siedlce oraz w 68 minucie Derlatkowi, również reprezentującemu tę drużynę. W 59 minucie trener Pogoni Siedlce dokonał zmiany, wprowadzając na boisko Bujalskiego za Misa. W odpowiedzi trener Hutnika Kraków dokonał dwóch zmian: Glogowski wszedł na boisko za Chmiela, a Zawadzki zastąpił Swiatka - obaj zawodnicy pojawiły się na murawie w 63 minucie. W 71 minucie nastąpiły kolejne zmiany w składzie Pogoni Siedlce - Babor wszedł za Walczaka, a Hrnciar zastąpił Szuprytowskiego. Niestety dla gospodarzy, to Hutnik Kraków zdobył drugiego gola w 76 minucie, a strzelcem był Rakels.

W odpowiedzi trener Pogoni Siedlce dokonał kolejnej zmiany, wprowadzając Wicenciaka za Derlatka w 79 minucie. W 82 minucie Hutnik Kraków również dokonał zmiany - Jania wszedł na boisko za Marcinkowskiego. Kolejne żółte kartki zostały przyznane w 84 minucie Hrnciarowi z Pogoni Siedlce oraz w 86 minucie Dragowi z Hutnika Kraków. W doliczonym czasie gry, czyli w 90+1 minucie, żółtą kartkę otrzymał Bujalski z Pogoni Siedlce. Ostateczny wynik meczu to remis: Pogoń Siedlce: 1, Hutnik Kraków: 1.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Pogoń Siedlce i Hutnik Kraków, przed meczem Pogoń zajmowała 3. miejsce w tabeli, a Hutnik 4. miejsce. Do tej pory Pogoń wygrała 9 meczy, zremisowała 6 i przegrała 5, co dało im sumę punktów wynoszącą 33. Natomiast Hutnik wygrał 9 meczy, zremisował 4 i przegrał 8, co dało im sumę punktów wynoszącą 31. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Pogoń Siedlce ma 34 punkty, a Hutnik Kraków ma 32 punkty.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Pogonią Siedlce a Hutnikiem Kraków, kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz Sandecji Nowy Sącz z Pogonią Siedlce odbędzie się 9 marca 2024 roku o godzinie 12:00 na stadionie Im. Ojca Władysława Augustynka w Nowym Sączu. Natomiast mecz Hutnika Kraków z Wisłą Puławy odbędzie się tego samego dnia o godzinie 14:00 na stadionie Suche Stawy w Krakowie.