Remis w meczu MKS Kluczbork - Rekord Bielsko-Biała

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn MKS Kluczbork i Rekord Bielsko-Biała, przed meczem Rekord zajmował drugie miejsce w tabeli, a MKS trzecie. Do tej pory Rekord wygrał 16 meczy, zremisował 3 i przegrał 4, co dało im sumę punktów równą 51. Natomiast MKS wygrał 15 meczy, zremisował 5 i przegrał 3, co dało im sumę punktów równą 50. W tym konkretnym meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie MKS Kluczbork ma 51 punktów, a Rekord Bielsko-Biała ma 52 punkty.

III Liga - Grupa 3 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między MKS-em Kluczbork a Rekordem Bielsko-Biała, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. MKS Kluczbork zmierzy się z drużyną Gwarka Tarnowskie Góry. Mecz odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 17:00 na stadionie Towarzystwa Sportowego Gwarek w Tarnowskie Góry. Natomiast Rekord Bielsko-Biała zagra przeciwko Carinie Gubin. Spotkanie zaplanowano na ten sam dzień, czyli 13 kwietnia 2024 roku, jednak o godzinie 16:00. Mecz zostanie rozegrany na stadionie Miejskim w Gubin. Oba te spotkania zapowiadają się interesująco i będą stanowiły kolejne wyzwanie dla obydwu drużyn.