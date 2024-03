Skromne zwycięstwo Stali Mielec nad ŁKS Łódź

Dwie bramki kluczem do zwycięstwa Lecha Poznań II nad Olimpią Elbląg

Poprzednie mecze Stal Mielec - ŁKS Łódź

W ostatnich trzech meczach między Stalą Mielec a ŁKS-em Łódź padły różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się 28 czerwca 2022 roku na stadionie Boisko Ks Kolorado Wola Chorzelowska we Woli Chorzelowskiej. Wynik tego meczu to remis 1:1, gdzie obie drużyny zdobyły po jednym golu. Kolejny mecz miał miejsce 31 sierpnia 2022 roku na stadionie Miejski Lks Lodz w Łodzi. Tym razem również padł remis, ale tym razem z wynikiem 2:2. Obie drużyny zdobyły po dwa gole. Ostatnie spotkanie zostało rozegrane 27 czerwca 2023 roku na stadionie Boisko Ks Kolorado Wola Chorzelowska we Woli Chorzelowskiej. Tym razem zwyciężyła Stal Mielec, która zdobyła dwa gole, natomiast ŁKS Łódź strzelił tylko jednego gola. Stosunek bramek w rozegranych meczach Stal Mielec: 5, ŁKS Łódź: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Stali Mielec z ŁKS-em Łódź zakończyła się wynikiem 1:0 na korzyść Stali Mielec. W 27 minucie Shkurin zdobył bramkę dla swojego zespołu, dając mu prowadzenie. W 40 minucie Pingot z drużyny Stal Mielec otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Stali Mielec z ŁKS-em Łódź, który odbył się w Mielcu, gospodarze utrzymali prowadzenie 1:0, które został ustalone już w pierwszej połowie. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener drużyny ŁKS-u Łódź dokonał dwóch zmian. Gracz Dankowski wszedł na boisko zastępując Pirulo, a Janczukowicz zastąpił Jurica.

W 61 minucie kolejna zmiana w drużynie ŁKS-u Łódź - Letniowski wszedł na boisko zastępując Ceijasa. W odpowiedzi na to, w 63 minucie trener Stali Mielec dokonał zmiany - Wolkowicz wszedł na boisko zastępując Strzalka. W 69 minucie żółtą kartkę otrzymał Balic z drużyny ŁKS-u Łódź, a w 70 minucie podobne ostrzeżenie dostał Mammadov również z tej samej drużyny. W 71 minucie kolejna zmiana w drużynie ŁKS-u Łódź - Mlynarczyk wszedł na boisko zastępując Szeligę. W odpowiedzi na to, w 74 minucie żółtą kartkę otrzymał Shkurin z drużyny Stali Mielec.

W 76 minucie trener Stali Mielec dokonał dwóch zmian - Meriluoto wszedł na boisko zastępując Shkurina, a Rafa Santos zastąpił Guillaumiera. W doliczonym czasie gry, w 90+1 minucie, czerwoną kartkę otrzymał Pingot z drużyny Stali Mielec. W odpowiedzi na to, trener Stali Mielec dokonał zmiany - Gerstenstein wszedł na boisko zastępując Jaunzemsa. W drużynie ŁKS-u Łódź również doszło do zmiany - Glowacki wszedł na boisko zastępując Balica. Cały mecz zakończył się wynikiem: Stal Mielec: 1, ŁKS Łódź: 0.

Skład meczu z dnia 2024-02-28

Stal Mielec

K. Kiereś - trener

Mateusz Kochalski (1) bramkarz

Bert Esselink (3) obrońca

Mateusz Matras (21) obrońca

Maksymilian Pingot (55) obrońca

Alvis Jaunzems (27) pomocnik

Piotr Wlazło (18) pomocnik

Matthew Guillaumier (16) pomocnik

Krystian Getinger (23) pomocnik

Maciej Domański (10) napastnik

Ilia Shkurin (17) napastnik

Igor Strzalek (86) napastnik

ŁKS Łódź

M. Matysiak - trener

Aleksander Bobek (1) bramkarz

Bartosz Szeliga (26) obrońca

Rahil Mammadov (4) obrońca

Marcin Flis (5) obrońca

Riza Durmisi (18) obrońca

Thiago Ceijas (6) pomocnik

Pirulo (10) pomocnik

Dani Ramirez (16) pomocnik

Michał Mokrzycki (14) pomocnik

Husein Balić (70) pomocnik

Stipe Jurić (21) napastnik

Statystyki

Stal Mielec ŁKS Łódź Strzały na bramkę 4 2 Strzały poza światło bramki 5 5 Wszystkie strzały 13 11 Strzały zablokowane 4 4 Faule 14 13 Rzuty rożne 2 6 Spalone 3 4 Posiadanie piłki 48% 52% Żółte kartki 3 3 Czerwone kartki 1 0 Interwencja bramkarza 2 3 Suma podań 438 489 Dokładne podania 349 404 Procent dokładnych podań 80% 83%

Pomeczowe podsumowanie

Stal Mielec przed meczem zajmowała 8. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 8 meczy, zremisowała 5 i przegrała 8. Jej suma punktów wynosiła 29. Po wygranej w ostatnim meczu zdobyli dodatkowe 3 punkty, co daje im aktualnie 32 punkty. ŁKS Łódź natomiast przed meczem zajmował 18. miejsce w tabeli. Do tej pory wygrali tylko 2 mecze, zremisowali 4 i przegrali aż 15. Ich suma punktów wynosiła tylko 10 i nie uległa zmianie po ostatnim meczu. Podsumowując, Stal Mielec jest w lepszej sytuacji od ŁKS-u Łódź zarówno przed jak i po ostatnim meczu. Stal Mielec ma obecnie na koncie 32 punkty, podczas gdy ŁKS Łódź ma jedynie 10 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Stalą Mielec a ŁKS-em Łódź, kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz pomiędzy Radomiakiem Radom a Stalą Mielec odbędzie się 4 marca 2024 roku o godzinie 19:00 na stadionie Radomiaka w Radom. Natomiast mecz ŁKS-u Łódź z Puszczą Niepołomice zostanie rozegrany 3 marca 2024 roku o godzinie 12:30 na stadionie Miejskim ŁKS w Łodzi.