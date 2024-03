Warta Poznań wygrywa skromnie z Cracovią Kraków 1:0

Poprzednie mecze Cracovia Kraków - Warta Poznań

W trzech ostatnich meczach pomiędzy Cracovią Kraków a Wartą Poznań nie padły żadne gole. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Groclinu Dyskobolii w Grodzisku Wielkopolskim, a wynik końcowy to 0:0. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Miejskim w Opalenicy, gdzie również oba zespoły zakończyły rywalizację remisem 1:1. Ostatnie starcie miało miejsce na stadionie Respect Energy w Grodzisku Wielkopolskim i ponownie nie zanotowano żadnych bramek, kończąc mecz wynikiem 0:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Warta Poznań: 1, Cracovia Kraków: 1

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Cracovia Kraków z Wartą Poznań, który odbywał się w Krakowie, gospodarze nie zdołali zdobyć żadnej bramki. Wynik po pierwszej połowie to Cracovia Kraków: 0, Warta Poznań: 0. W 32 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Atanasova z drużyny Cracovii Kraków.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Cracovia Kraków podejmowała Wartę Poznań. Wynik pierwszej połowy, który wynosił 0:0, nie uległ zmianie do końca spotkania. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener Warty Poznań zdecydował się na zmianę w swojej drużynie.

Gracz Tiru wszedł na boisko, zastępując Szymonowicza. W 59 minucie kolejna zmiana w drużynie Warty Poznań - Eppel wszedł na boisko, zastępując Savica. Również w tej samej minucie Kupczak zastąpił Vizingera. W odpowiedzi na te zmiany, trener Cracovii Kraków dokonał swoich własnych zmian w 61 minucie. Oshima wszedł na boisko, zastępując Atanasova.

W 69 minucie kolejne dwie zmiany - Makuch wszedł za Maigaarda w drużynie Cracovii Kraków, a Matuszewski zastąpił Zurawskiego w Warcie Poznań. W 74 minucie trener Cracovii Kraków dokonał kolejnych dwóch zmian - Knap wszedł za Sokolowskiego, a Rozga za Rakoczy'ego. Niestety dla gospodarzy meczu, to Warta Poznań zdobyła jedynego gola w 80 minucie. Strzelcem bramki był Prikryl. W odpowiedzi na ten gol, trener Warty Poznań dokonał zmiany w 81 minucie - Borowski wszedł na boisko, zastępując Prikryla.

W końcówce meczu, w 86 minucie, żółtą kartkę otrzymał Jaroszynski z drużyny Cracovii Kraków. Ostateczny wynik meczu to Cracovia Kraków: 0, Warta Poznań: 1. Podsumowując drugą połowę spotkania, obie drużyny dokonały kilku zmian personalnych, jednak to Warta Poznań była skuteczniejsza i zdobył jedynego gola w meczu.

Skład meczu z dnia 2024-03-01

Cracovia Kraków

J. Zieliński - trener

Sebastian Madejski (13) bramkarz

Arttu Hoskonen (22) obrońca

Eneo Bitri (33) obrońca

Andreas Skovgaard (3) obrońca

Otar Kakabadze (25) pomocnik

Patryk Sokołowski (88) pomocnik

Jani Atanasov (6) pomocnik

Paweł Jaroszyński (4) pomocnik

Mikkel Maigaard (11) napastnik

Benjamin Källman (9) napastnik

Michał Rakoczy (10) napastnik

Warta Poznań

D. Szulczek - trener

Jedrzej Grobelny (33) bramkarz

Jakub Bartkowski (2) obrońca

Dawid Szymonowicz (44) obrońca

Dimitrios Stavropoulos (4) obrońca

Mohamed Mezghrani (20) pomocnik

Miguel Luís (16) pomocnik

Maciej Żurawski (6) pomocnik

Tomas Prikryl (47) pomocnik

Kajetan Szmyt (7) napastnik

Dario Vizinger (29) napastnik

Stefan Savić (77) napastnik

Statystyki

Cracovia Kraków Warta Poznań Strzały na bramkę 4 5 Strzały poza światło bramki 6 0 Wszystkie strzały 14 7 Strzały zablokowane 4 2 Faule 11 7 Rzuty rożne 3 2 Spalone 2 0 Posiadanie piłki 58% 42% Żółte kartki 2 0 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 4 4 Suma podań 471 329 Dokładne podania 360 222 Procent dokładnych podań 76% 67%

Pomeczowe podsumowanie

Na podstawie podanych informacji można stwierdzić, że przed rozegranym meczem Cracovia Kraków zajmowała 11. miejsce w tabeli, a Warta Poznań 14. miejsce. Do tej pory Cracovia wygrała 5 meczów, zremisowała 11 i przegrała 6, co dało im sumę punktów wynoszącą 26. Natomiast Warta Poznań wygrała 5 meczów, zremisowała 9 i przegrała 8, co dało im sumę punktów wynoszącą 24. Po rozegranym meczu Warta Poznań zdobyła kolejne 3 punkty, co pozwoliło im awansować na pozycję wyżej od Cracovii Kraków w tabeli. Aktualnie Cracovia ma na swoim koncie nadal 26 punktów, natomiast Warta Poznań ma ich już 27.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Cracovią Kraków a Wartą Poznań, możemy już zapowiedzieć kolejne spotkania obydwóch drużyn. Mecz pomiędzy Koroną Kielce a Cracovią Kraków odbędzie się 9 marca 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Suzuki Arena w Kielcach. Natomiast Warta Poznań zmierzy się z ŁKS-em Łódź 11 marca 2024 roku o godzinie 19:00 na stadionie Respect Energy w Grodzisku Wielkopolskim.