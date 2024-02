Widzew Łódź pokonuje ŁKS 2:0 w derbach miasta

Poprzednie mecze ŁKS Łódź - Widzew Łódź

W trzech ostatnich meczach między ŁKS-em Łódź a Widzewem Łódź padło łącznie 6 goli. Pierwsze spotkanie, które odbyło się na stadionie Miejskim Widzewa Łódź w dniu 24 października 2021 roku, zakończyło się remisem 2:2. Drugi mecz, rozegrany na stadionie Miejskim ŁKS-u Łódź w dniu 3 maja 2022 roku, zakończył się zwycięstwem Widzewa Łódź wynikiem 1:0. Ostatnie spotkanie, które odbyło się na stadionie Miejskim Widzewa Łódź w dniu 12 sierpnia 2023 roku, zakończyło się zwycięstwem Widzewa Łódź wynikiem 1:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Widzew Łódź: 4, ŁKS Łódź: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy ŁKS-em Łódź a Widzewem Łódź zakończyła się bezbramkowym remisem. W 29 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Alvaro Alvareza z drużyny Widzewa Łódź. W 39 minucie doszło do zmiany w składzie Widzewa, gdy na boisko wszedł Kun, zastępując Hanouska.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy ŁKS-em Łódź a Widzewem Łódź, który odbył się w Łodzi, doszło do kilku istotnych wydarzeń. Po pierwszej połowie, w której obie drużyny nie zdobyły żadnego gola, to Widzew Łódź zdołał zmienić wynik na swoją korzyść. W 54 minucie meczu Sanchez strzelił gola dla zespołu Widzewa Łodzi, otwierając tym samym wynik spotkania.

Trzy minuty później Ciganiks z drużyny Widzewa otrzymał żółtą kartkę za faul. W 59 minucie Louveau z drużyny ŁKS-u również został ukarany żółtą kartką. W 61 minucie trener drużyny ŁKS-u dokonał dwóch zmian: Ceijas wszedł na boisko, zastępując Louveau, a Zajac zastąpił Pirulo. W 76 minucie kolejne zmiany w drużynie ŁKS-u: Hoti wszedł na boisko za Mokrzyckiego, a Juric zastąpił Ramireza. W 86 minucie trener Widzewa dokonał dwóch zmian: Klimek wszedł na boisko za Tkacza, a Rondic zastąpił Sancheza.

W doliczonym czasie gry (90+2 minuta) Nunes strzelił drugiego gola dla Widzewa Łódź, ustalając tym samym wynik na 2:0. W 90+8 minucie Cybulski wszedł na boisko za Nunesa, a Diliberto zastąpił Pawlowskiego. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry (90+12 minuta) Cybulski otrzymał żółtą kartkę. Cały mecz zakończył się wynikiem: ŁKS Łódź: 0, Widzew Łódź: 2.

Skład meczu z dnia 2024-02-18

ŁKS Łódź

P. Stokowiec - trener

Aleksander Bobek (1) bramkarz

Bartosz Szeliga (26) obrońca

Rahil Mammadov (4) obrońca

Marcin Flis (5) obrońca

Riza Durmisi (18) obrońca

Pirulo (10) pomocnik

Michał Mokrzycki (14) pomocnik

Adrien Louveau (24) pomocnik

Husein Balić (70) pomocnik

Dani Ramirez (16) napastnik

Kay Tejan (9) napastnik

Widzew Łódź

D. Myśliwiec - trener

Rafał Gikiewicz (1) bramkarz

Paweł Zieliński (23) obrońca

Mateusz Żyro (4) obrońca

Juan Fernández (15) obrońca

Andrejs Cigaņiks (14) obrońca

Fábio Nunes (92) pomocnik

Fran Álvarez (10) pomocnik

Marek Hanousek (25) pomocnik

Dawid Tkacz (8) pomocnik

Jordi Sánchez (9) napastnik

Bartłomiej Pawłowski (19) napastnik

Statystyki

ŁKS Łódź Widzew Łódź Strzały na bramkę 3 5 Strzały poza światło bramki 1 7 Wszystkie strzały 7 20 Strzały zablokowane 3 8 Faule 12 11 Rzuty rożne 4 6 Spalone 4 2 Posiadanie piłki 48% 52% Żółte kartki 1 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 3 Suma podań 425 450 Dokładne podania 335 363 Procent dokładnych podań 79% 81%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn ŁKS Łódź i Widzew Łódź, przed meczem Widzew zajmował 14. miejsce w tabeli, natomiast ŁKS był na 18. miejscu. Do tej pory Widzew wygrał 6 meczy, zremisował 4 mecze i przegrał 10 spotkań, co dało im sumę punktów wynoszącą 22. Natomiast ŁKS wygrał tylko 2 mecze, zremisował 4 mecze i przegrał aż 13 spotkań, co przełożyło się na sumę punktów równą 10. W tym konkretnym meczu zwyciężyła drużyna Widzewa Łodzi, zdobywając tym samym dodatkowe 3 punkty. Po ich dodaniu aktualna sytuacja prezentuje się następująco: ŁKS Łódź posiada nadal 10 punktów, natomiast Widzew Łódź ma już ich 25.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między ŁKS-em Łódź a Widzewem Łódź, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Pogoni Szczecin z ŁKS-em Łódź odbędzie się 23 lutego 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Miejskim Im. Floriana Krygiera w Szczecinie. Natomiast mecz Widzewa Łodzi z Górnikiem Zabrze zostanie rozegrany 25 lutego 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Miejskim Widzewa w Łodzi.