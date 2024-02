Wielkie emocje w meczu Korona Kielce - Legia Warszawa, 3:3

Poprzednie mecze Korona Kielce - Legia Warszawa

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Koroną Kielce a Legią Warszawa zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Miejskim Legii Warszawa Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 29 stycznia 2023 roku. W tym meczu Legia Warszawa zdobyła 3 gole, a Korona Kielce 2, co ostatecznie przyniosło zwycięstwo dla drużyny gospodarzy. Drugie spotkanie miało miejsce również na stadionie Miejskim Legii Warszawa Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 20 sierpnia 2023 roku. Tym razem jedynego gola zdobyła Legia Warszawa, co pozwoliło im wygrać ten mecz. Ostatni mecz został rozegrany na stadionie Suzuki Arena w Kielcach 6 grudnia 2023 roku. W tym spotkaniu Korona Kielce zdobyła 2 gole, a Legia Warszawa tylko jeden. Dzięki temu zwycięstwu drużyna z Kielc odniosła triumf nad warszawskim rywalem. Podsumowując, w trzech ostatnich meczach pomiędzy Koroną Kielce a Legią Warszawa obydwie drużyny miały swoje sukcesy, ale ostatecznie to Korona Kielce wygrała najważniejsze spotkanie. Stosunek bramek w rozegranych meczach Korona Kielce: 4, Legia Warszawa: 5

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Korony Kielce z Legią Warszawa zakończyła się wynikiem 1:2. Już w 3 minucie Hofmayster z drużyny Korony Kielce otrzymał żółtą kartkę. Trzy minuty później, w 6 minucie, gracz o nazwisku Kramer strzelił gola dla Legii Warszawa. W 9 minucie Jedrzejczyk z drużyny Legia Warszawa również został ukarany żółtą kartką. W 30 minucie to ponownie Kramer zdobył bramkę dla Legii Warszawa.

Na koniec pierwszej połowy, w 45 minucie, Remacle strzelił gola dla Korony Kielce.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Korony Kielce z Legią Warszawa, który odbył się w Kielcach, obie drużyny zaprezentowały wysoką jakość gry. Wynik z pierwszej połowy, gdzie Korona Kielce zdobyła 1 gola, a Legia Warszawa 2 gole, uległ zmianie na końcowy remis 3:3. Na początku drugiej połowy trener Korony Kielce dokonał dwóch zmian w składzie. Gracz Fornalczyk wszedł na boisko zastępując Nono, a Trejo zastąpił Blanika. W drużynie Legii Warszawa również doszło do zmiany - Kapuadi wszedł na boisko zastępując Jedrzejczyka.

W 55 minucie zawodnik Kun z drużyny Legii Warszawa otrzymał żółtą kartkę. W 60 minucie Gual strzelił gola dla Legii Warszawa, podnosząc wynik na 3:1 dla gości. W odpowiedzi na to, w 69 minucie Shikavka zdobył bramkę dla Korony Kielce, zmniejszając przewagę rywali. W 73 minucie Kapustka strzelił gola dla Legii Warszawa, jednak po weryfikacji systemem VAR gol został anulowany ze względu na spalony. Trener Korony Kielce dokonał kolejnej zmiany w 73 minucie, wprowadzając Dalmau na boisko zastępując Godinho.

W 79 minucie trener Legii Warszawa dokonał zmiany, a Rejczyk wszedł na boisko zastępując Kapustkę. W 82 minucie Pekhart wszedł na boisko zastępując Kramera w drużynie Legii Warszawa. W 84 minucie Remacle otrzymał żółtą kartkę w drużynie Korony Kielce. W doliczonym czasie gry, w 90+2 minucie, Dalmau strzelił gola dla Korony Kielce, ustalając wynik na remis 3:3. W ostatnich minutach meczu Pankov z drużyny Legii Warszawa otrzymał żółtą kartkę w 90+5 minucie, a Zator z Korony Kielce otrzymał żółtą kartkę w 90+6 minucie.

Podsumowując cały mecz, Korona Kielce zremisowała z Legią Warszawa wynikiem 3:3.

Skład meczu z dnia 2024-02-25

Korona Kielce

K. Kuzera - trener

Konrad Forenc (1) bramkarz

Dominick Zator (2) obrońca

Piotr Malarczyk (4) obrońca

Miłosz Trojak (66) obrońca

Marius Briceag (5) obrońca

Yoav Hofmeister (18) pomocnik

Marcus Godinho (28) pomocnik

Martin Remacle (88) pomocnik

Dawid Błanik (17) pomocnik

Nono (11) pomocnik

Yevgeni Shikavka (9) napastnik

Legia Warszawa

K. Runjaić - trener

Dominik Hładun (30) bramkarz

Radovan Pankov (12) obrońca

Artur Jędrzejczyk (55) obrońca

Yuri Ribeiro (5) obrońca

Paweł Wszołek (13) pomocnik

Rafał Augustyniak (8) pomocnik

Juergen Elitim (22) pomocnik

Patryk Kun (33) pomocnik

Bartosz Kapustka (67) napastnik

Blaž Kramer (9) napastnik

Marc Gual (28) napastnik

Statystyki

Korona Kielce Legia Warszawa Strzały na bramkę 6 4 Strzały poza światło bramki 4 1 Wszystkie strzały 19 13 Strzały zablokowane 9 8 Faule 10 15 Rzuty rożne 2 3 Spalone 2 1 Posiadanie piłki 54% 46% Żółte kartki 3 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 3 Suma podań 436 373 Dokładne podania 367 276 Procent dokładnych podań 84% 74%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Korona Kielce i Legia Warszawa, przed meczem Legia zajmowała 6. miejsce w tabeli, a Korona Kielce 16. miejsce. Do tej pory Legia wygrała 10 meczy, zremisowała 6 i przegrała 5, co daje im sumę punktów równą 36. Natomiast Korona Kielce wygrała 4 mecze, zremisowała 9 i przegrała 7, co daje im sumę punktów równą 21. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Korona Kielce ma 22 punkty, a Legia Warszawa ma 37 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Koroną Kielce a Legią Warszawa, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Zagłębia Lubin z Koroną Kielce odbędzie się 3 marca 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Zagłębia w Lubin. Natomiast mecz Legii Warszawa z Pogonią Szczecin odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 20:00 na stadionie Miejskim Legii Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.