Wielkie zwycięstwo Club Brugge nad Besiktasem 5:0, Thiago strzela dwie bramki

Poprzednie mecze Besiktas - Club Brugge

Besiktas i Club Brugge rozegrali trzy ostatnie mecze. Pierwszy z nich odbył się na stadionie Jan Breydelstadion w Brugii 12 marca 2015 roku, a wynik to 2:1 dla Club Brugge. Kolejne spotkanie miało miejsce na stadionie Atatürk Olimpiyat Stadı w Stambule 19 marca 2015 roku, gdzie Besiktas przegrał z Club Brugge 1:3. Ostatni mecz został rozegrany na stadionie Jan Breydelstadion w Brugii 21 września 2023 roku, a zakończył się remisem 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Besiktas: 3, Club Brugge: 6

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Besiktasu z Clubem Brugge, który odbył się w Istanbulu, gospodarze mieli trudności. Już w 4 minucie zawodnik Clubu Brugge o nazwisku Nielsen zdobył bramkę, dając swojej drużynie prowadzenie. W 14 minucie Thiago podwyższył wynik dla gości po asyście Vetlesena. Besiktas nie był w stanie odpowiedzieć na te ataki i stracił dwie bramki. W 38 minucie Casper Nielsen z Clubu Brugge otrzymał żółtą kartkę za faul.

Na koniec pierwszej połowy, w 45+3 minucie Salih Ucan z drużyny Besiktas również został ukarany żółtą kartką za niesportowe zachowanie. Wynik na koniec pierwszej połowy to Club Brugge 2 - Besiktas 0.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Besiktasu z Clubem Brugge, który odbył się w Stambule, gospodarze nie byli w stanie odwrócić losów spotkania. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:0 dla gości. Już w 46 minucie Club Brugge zdobył kolejną bramkę, a strzelcem był Thiago po asyście Balanta. W tej samej minucie trener Besiktasu dokonał zmiany, wprowadzając Mulekę za Rebića.

W drużynie gości również doszło do dwóch zmian - Balanta wszedł na boisko zastępując Zinckernagela, a Skóraś zastąpił Nielsena. W 50 minucie Club Brugge podwyższyło prowadzenie dzięki bramce Onyediki po asyście Skórasia. Besiktas próbował odmienić losy meczu i w 56 minucie trener wprowadził Gedsona Fernandesa za Ucana oraz Hadziahmetovicia za Tiknaza. W 59 minucie drużyna gości dokonała kolejnej zmiany - Jutgla wszedł na boisko zastępując Thiago. Niedługo później Nusa zastąpił Vetlesena w składzie Clubu Brugge.

W 69 minucie Skov Olsen zdobył czwartą bramkę dla gości po asyście Skórasia. W 74 minucie trener Clubu Brugge dokonał zmiany, wprowadzając Meijera za De Cuypera. Ostatnią zmianę w drużynie Besiktasu przeprowadzono w 84 minucie - Komec wszedł na boisko zastępując Bingola. Niestety, mimo starań Besiktas nie zdołał odrobić strat i mecz zakończył się wynikiem: Besiktas 0, Club Brugge 5.

Skład meczu z dnia 2023-11-30

Besiktas

R. Çalımbay - trener

Ersin Destanoğlu (1) bramkarz

Tayfur Bingöl (75) obrońca

Onur Bulut (4) obrońca

Omar Colley (6) obrońca

Bakhtiyar Zaynutdinov (22) obrońca

Salih Uçan (8) pomocnik

Demir Ege Tıknaz (21) pomocnik

Cenk Tosun (9) pomocnik

Alex Oxlade-Chamberlain (15) pomocnik

Ante Rebić (7) pomocnik

Vincent Aboubakar (10) napastnik

Club Brugge

R. Deila - trener

Simon Mignolet (22) bramkarz

Denis Odoi (6) obrońca

Jorne Spileers (58) obrońca

Brandon Mechele (44) obrońca

Maxim De Cuyper (55) obrońca

Casper Nielsen (27) pomocnik

Raphael Onyedika (15) pomocnik

Andreas Skov Olsen (7) pomocnik

Hugo Vetlesen (10) pomocnik

Philip Zinckernagel (77) pomocnik

Igor Thiago (99) napastnik

Statystyki

Besiktas Club Brugge Strzały na bramkę 1 10 Strzały poza światło bramki 3 1 Wszystkie strzały 7 13 Strzały zablokowane 3 2 Faule 10 16 Rzuty rożne 3 4 Spalone 1 2 Posiadanie piłki 50% 50% Żółte kartki 1 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 5 1 Suma podań 447 447 Dokładne podania 374 377 Procent dokładnych podań 84% 84% Gole oczekiwane 0.40 2.64

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów po ich wspólnym meczu wyglądają w sposób następujący:

Zespół Besiktas rozegrał łącznie 11 meczów w ramach Ligi Konferencji Europy, z czego 5 w fazie grupowej i 6 we wcześniejszych fazach. Wygrali 6 z tych meczów, zremisowali 1, a przegrali 4. Łącznie zdobyli 19 goli. Na swoim boisku rozegrali 6 meczów i zdobyli w nich 9 goli. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to zwycięstwo 3-1. Na wyjazdach rozegrali 5 meczów i zdobyli na nich 10 goli.

Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to zwycięstwo 1-3. Średnia ilość zdobywanych przez Besiktas goli na mecz wynosiła 1.7. Zespół Club Brugge KV również rozegrał ogółem 11 meczów w ramach Ligi Konferencji Europy, z czego 5 w fazie grupowej i 6 we wcześniejszych fazach. Wygrali oni aż osiem z tych spotkań, zremisowali dwa razy, a przegrali tylko raz. Łącznie zdobyli aż 29 goli. Na swoim boisku rozegrali pięć meczów i zdobyli tam aż trzynaście goli. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to zwycięstwo 5-1.

Na wyjazdach rozegrali sześć meczów i zdobyli na nich 16 goli. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to zwycięstwo 0-5. Średnia ilość zdobywanych przez Club Brugge KV goli na mecz wynosiła 2.6.

Tabela Grupa D:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Club Brugge 4 1 0 12 2 10 13 2 Bodo/Glimt 3 1 1 10 5 5 10 3 FC Lugano 1 1 3 6 12 -6 4 4 Besiktas 0 1 4 5 14 -9 1

Liga Konferencji Europy - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Besiktasem a Clubem Brugge, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz FC Lugano z Besiktasem odbędzie się 14 grudnia 2023 roku o godzinie 21:00 na stadionie Letzigrund w Zurychu. Natomiast Club Brugge zmierzy się z Bodo/Glimt tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Jan Breydelstadion w Brugii.