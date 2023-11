Śląsk pokonuje Radomiak 1:0 i umacnia się na pozycji lidera Ekstraklasy!

Poprzednie mecze Radomiak Radom - Śląsk Wrocław

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Radomiakiem Radom a Śląskiem Wrocław miały miejsce różne wyniki. Pierwszy mecz odbył się na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu 13 marca 2022 roku i zakończył się bezbramkowym remisem 0:0. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Lekkoatletyczno-Piłkarskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu 15 października 2022 roku, gdzie Radomiak Radom wygrał 2:0. Ostatni mecz odbył się na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu 30 kwietnia 2023 roku, gdzie Radomiak Radom zwyciężył wynikiem 1:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Radomiak Radom: 3, Śląsk Wrocław: 0

Przebieg spotkania

W 47 minucie żółtą kartkę otrzymał Rossi z drużyny Radomiaka Radom. W 67 minucie trener drużyny gospodarzy dokonał dwóch zmian - Semedo wszedł na boisko, zastępując Donisa oraz Leandro. Również w 73 minucie trener Śląska Wrocław dokonał zmiany - Rzuchowski wszedł na boisko, zastępując Olsena. W 80 minucie żółtą kartkę otrzymał Samiec-Talar z drużyny Śląska Wrocław. Kolejne zmiany personalne miały miejsce w 82. , 83. , oraz w doliczonym czasie gry - odpowiednio Castaneda wszedł za Rochę, Jakubik za Grzesika, Szwedzik za Samiec-Talara oraz Paluszek za Pokornego.

Ostatecznie cały mecz zakończył się wynikiem: Radomiak Radom: 0, Śląsk Wrocław: 1.

Skład meczu z dnia 2023-11-27

Radomiak Radom

C. Gâlcă - trener

Albert Posiadała (12) bramkarz

Jan Grzesik (13) obrońca

Raphael Rossi (29) obrońca

Mateusz Cichocki (16) obrońca

Dawid Abramowicz (33) obrońca

Leândro (9) pomocnik

Christos Donis (77) pomocnik

Luizão (8) pomocnik

Rafał Wolski (27) pomocnik

Leonardo Rocha (17) napastnik

Pedro Henrique (96) napastnik

Śląsk Wrocław

J. Magiera - trener

Rafał Leszczyński (12) bramkarz

Patryk Janasik (19) obrońca

Łukasz Bejger (4) obrońca

Alex Petkov (5) obrońca

Yegor Matsenko (33) obrońca

Peter Pokorný (16) pomocnik

Piotr Samiec-Talar (24) pomocnik

Patrick Olsen (8) pomocnik

Petr Schwarz (17) pomocnik

Mateusz Żukowski (22) pomocnik

Erik Expósito (9) napastnik

Statystyki

Radomiak Radom Śląsk Wrocław Strzały na bramkę 2 3 Strzały poza światło bramki 6 5 Wszystkie strzały 10 13 Strzały zablokowane 2 5 Faule 13 13 Rzuty rożne 4 5 Spalone 4 2 Posiadanie piłki 55% 45% Żółte kartki 2 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 2 Suma podań 363 292 Dokładne podania 287 214 Procent dokładnych podań 79% 73%

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu, w którym padło tylko jedno trafienie, Śląsk Wrocław zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Dotychczasowa bilans drużyny to 10 zwycięstw, 3 remisy i 2 porażki, co daje im 33 punkty. Natomiast Radomiak Radom znajduje się na dziesiątym miejscu w tabeli. Do tej pory wygrali 5 meczów, zremisowali 4 razy i przegrali 6 spotkań, co daje im sumarycznie 19 punktów. Obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie w tym meczu. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Radomiak Radom ma teraz 20 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Radomiakiem Radom a Śląskiem Wrocław, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Widzewem Łódź a Radomiakiem Radom odbędzie się 2 grudnia 2023 roku o godzinie 17:30 na stadionie Miejskim Widzewa w Łodzi. Natomiast mecz Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa zostanie rozegrany dzień później, czyli 3 grudnia 2023 roku o godzinie 17:30 na stadionie Tarczyński Arena w Wrocławiu.