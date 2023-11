Wyrównany mecz pomiędzy Błękitnymi Stargard a Elaną Toruń - wynik 3:3

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Błękitnymi Stargard a Elaną Toruń, która odbyła się w mieście Błękitni Stargard, to gospodarze mieli trudności. W 26 minucie zawodnik Elany Toruń o nazwisku Roznowski zdobył bramkę, dając swojej drużynie prowadzenie. Następnie, w 32 minucie Knera z Elany Toruń podwyższył wynik strzelając kolejną bramkę. W 37 minucie to ponownie Roznowski z Elany Toruń wpisał się na listę strzelców, zdobywając trzecią bramkę dla swojego zespołu. Jednakże, przed przerwą Liskiewicz z Błękitnych Stargard udało się zdobyć bramkę w 44 minucie, zmniejszając straty dla swojej drużyny.

Po pierwszej połowie wynik to Elana Toruń 3 - Błękitni Stargard 1.

W drugiej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Błękitnymi Stargard a Elaną Toruń, gospodarze zdołali odrobić straty z pierwszej połowy. Po przerwie, wynik na tablicy był niekorzystny dla Błękitnych Stargard - Elana Toruń prowadziła 3:1. Jednak w 63 minucie meczu, zawodnik o nazwisku Aftyka zdobył bramkę dla Błękitnych Stargard, zmniejszając przewagę rywali. Przed chwilą stracona bramka dała gospodarzom dodatkową motywację do walki. Nie minęła nawet minuta, gdy kolejna bramka padła na korzyść Błękitnych Stargard.

Tym razem to Niedojad wpisał się na listę strzelców, doprowadzając do remisu 3:3. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:3. Błękitni Stargard zdołali odrobić straty i wywalczyć cenny punkt w starciu z Elaną Toruń.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem obie drużyny, Błękitni Stargard i Elana Toruń, miały po 3 punkty. Po zakończeniu meczu, który zakończył się remisem, Elana Toruń zajmuje drugie miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Elany Toruń wygrała 11 meczy, zremisowała 5 mecze i przegrała 2 mecze. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 38. Natomiast Błękitni Stargard zajmuje dwunaste miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Błękitnych Stargard wygrała 7 meczy, zremisowała 3 mecze i przegrała 8 mecze. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 24. W meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Błękitni Stargard - 25 punktów.

III Liga - Grupa 2 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Błękitnymi Stargard a Elaną Toruń, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Unia Solec Kujawski z Błękitnymi Stargard odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 01:00 na stadionie Osir w Solec Kujawski. Natomiast mecz Elany Toruń z Zawiszą Bydgoszcz odbędzie się tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Miejskim Im. Grzegorza Duneckiego w Toruniu.