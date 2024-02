Zwycięstwo Górnika Łęczna nad Chrobrym Głogów

Dwie bramki kluczem do zwycięstwa Lecha Poznań II nad Olimpią Elbląg

Poprzednie mecze Chrobry Głogów - Górnik Łęczna

W ostatnich trzech meczach między Chrobrym Głogów a Górnikiem Łęczna padło łącznie sześć goli. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Górnika w Łęcznej dnia 30 października 2022 roku. Wynik tego meczu to 0:2 dla Chrobrego Głogów. Drugi mecz został rozegrany na stadionie Gos w Głogowie dnia 27 maja 2023 roku. W tym spotkaniu obie drużyny zdobyły po jednym golu, więc wynik końcowy to remis 1:1. Ostatni mecz odbył się na stadionie Bogdanka Arena w Łęcznej dnia 11 sierpnia 2023 roku. Tym razem Górnik Łęczna wygrał z wynikiem 3:1 przeciwko Chrobremu Głogów. Stosunek bramek w rozegranych meczach Chrobry Głogów: 4, Górnik Łęczna: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Chrobrego Głogów z Górnikiem Łęczna zakończyła się wynikiem 0:1 na korzyść drużyny gości. W 8 minucie doszło do zmiany w składzie Górnika Łęczna, gdzie zawodnik Grabowski wszedł na boisko, zastępując De Amo. W 13 minucie żółtą kartkę otrzymał Lukasiak z drużyny Górnik Łęczna. Natomiast w 15 minucie zawodnik o nazwisku Mlynski strzelił gola dla drużyny Górnika Łęczna.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Chrobrego Głogów z Górnikiem Łęczna, który odbył się w Głogowie, nie padły żadne gole. Wynik z pierwszej połowy utrzymał się do końca spotkania - Chrobry Głogów: 0, Górnik Łęczna: 1.

W 57 minucie doszło do zmiany w drużynie Chrobrego Głogów - Kuzdra wszedł na boisko, zastępując Tabisa. Również w tej samej minucie Mucha zastąpił Plewkę. W kolejnej minucie Ozimek wszedł na boisko, zastępując Bartlewicza. W 61 minucie doszło do zmiany w drużynie Górnika Łęczna - Starzyński wszedł na boisko, zastępując Lukasiaka. W 62 minucie Fazlagic zastąpił Durmusa.

W tej samej minucie Dej otrzymał żółtą kartkę. W 67 minucie Bogusz wszedł na boisko, zastępując Mandrysza w drużynie Chrobrego Głogów. W 77 minucie Podliński wszedł na boisko, zastępując Roginica w drużynie Górnika Łęczna. Również w tej samej minucie Zyra wszedł na boisko, zastępując Młyńskiego. W 79 minucie Szczutowski wszedł na boisko, zastępując Biela w drużynie Chrobrego Głogów.

W 80 minucie Zyra otrzymał żółtą kartkę. Natomiast w 82 minucie Kuzdra otrzymał żółtą kartkę. Mecz zakończył się wynikiem: Chrobry Głogów: 0, Górnik Łęczna: 1.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Chrobry Głogów i Górnik Łęczna, przed meczem Górnik zajmował 9. miejsce w tabeli, natomiast Chrobry był na 14. pozycji. Do tej pory Górnik wygrał 7 meczy, zremisował 10 i przegrał 3, co dało im sumarycznie 31 punktów. Chrobry z kolei wygrał 6 spotkań, zremisował 4 i przegrał 10, co przełożyło się na zdobycie 22 punktów. W meczu pomiędzy tymi drużynami zwyciężył Górnik Łęczna i zdobył kolejne 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualnie tabela wygląda następująco: Chrobry Głogów - 22 punkty, Górnik Łęczna - 34 punkty.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Kolejne mecze obydwóch zespołów już zostały zaplanowane. Chrobry Głogów zmierzy się z Polonią Warszawa 3 marca 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Polonii Im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie. Natomiast Górnik Łęczna spotka się z Motorem Lublin tego samego dnia o godzinie 12:40 na stadionie Bogdanka Arena w Łęcznej.