i Autor: Frank Augstein/AP

Absurdalny atak Duńczyka na sędziego. Zwyzywał go od najgorszych, Andersenowi puściły wszystkie hamulce

KLS 13:49

To było burzliwe wejście w fazę pucharową Euro 2024. Niemcy pokonali Duńczyków 2:0, ale przez moment stali w pobliżu czarnej dziury. Gdyby gol Joachima Andersena został uznany, to gospodarze mogliby mieć spory problem. Chwilę po nieuznany trafieniu do siatki Andersen znów był w centrum zamieszania. Tym razem przez zagranie piłki ręką we własnym polu karnym. Słowa duńskiego piłkarza odbiły się szerokim echem w całej Europie.