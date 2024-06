Afimico Pululu o szansach Polski z Francją na EURO. Gwiazda Jagiellonii o nastrojach w ekipie wicemistrza świata [ROZMOWA SE]

Nie da się powstrzymać łez widząc, jak Niemcy potraktowali Lewandowskiego. Nawałnica to mało powiedziane, to odbiło się szerokim echem

"Super Express": - Jakie nastroje we Francji przed meczem z Polską?

Afimico Pululu: - Wszyscy ze spokojem podchodzą do spotkania, chociaż oczekiwania są jednoznaczne. Wszyscy liczą na pewne zwycięstwo „Trójkolorowych”. Tym bardziej że na razie moi rodacy nie zachwycają.

- Cztery punkty w zasadzie gwarantują awans Francji do kolejnej fazy, a o to chodzi w turniejach.

- Zgadza się, tylko Francji nie interesuje samo wyjście do fazy play-off, a zdobycie mistrzostwa Europy. Czekamy na nie już niemal ćwierć wieku. Część zawodników prawdopodobnie po raz ostatni stanie przed szansą zdobycia tego trofeum. Także trener Didier Deschamps może stać się pierwszym, który zarówno po tytuły mistrza świata i mistrza Europy sięgał zarówno jako zawodnik, jak i jako szkoleniowiec. Motywacji na pewno nie zabraknie.

- Wydaje się, że z Polską zadanie nie będzie przesadnie trudne. „Biało-Czerwoni” turniej mają już za sobą, a meczem z Francją pożegnają się z imprezą.

- I takie spotkania są najtrudniejsze, ponieważ Polacy nie mają już nic do stracenia. Jeżeli przegrają, no cóż, trudno, ale ewentualne urwanie punktów Francji byłoby olbrzymią niespodzianką w ich wykonaniu. Dlatego we wtorek na pewno nie czeka nas spacerek.

- Jak zatem trzeba zagrać przeciwko Polsce?

- Na pewno nie wolno ich zlekceważyć, bo już Holendrzy przekonali się, że jakiekolwiek odpuszczenie „Biało-Czerwonym” we własnym polu karnym może skutkować problemami. Musimy być skoncentrowani i od początku zagrać swoje, ofensywnie. Jeżeli narzucimy swój styl gry, to coś powinno wpaść.

- Jak wyjaśnić fakt, że do tej pory w turnieju Polacy strzelili dwa gole, a Francuzi tylko jednego i to po golu samobójczym?

- Austria przeciwko nam zagrała z olbrzymią agresją, zawsze atakowali nas wysokim pressingiem. Dlatego mieliśmy tak duże problemy z przedostaniem się w ich pole karne. W starciu z Holandią mam wrażenie, że obie drużyny wyszły z bardzo dużym respektem wobec siebie i żadna nie chciała przegrać. Inna sprawa, że remis w zasadzie dawał awans obu drużynom.

- Tylko teraz Francja jest uzależniona od tego, ile sama strzeli goli Polakom i ile bramek przeciwko Austrii zdobędą Holendrzy.

- Zgadza się, tak jest. Bilans bramkowy obu drużyn jest taki sam. Wystarczy, że we wtorek strzelimy o jednego gola więcej od Holendrów i pierwsze miejsce będzie nasze.

- W drużynie polskiej jest Taras Romanczuk. Jeżeli zagra we wtorek, komu będziesz kibicował?

- Na pewno będę ściskał mocno kciuki za dobry występ Tarasa. To świetny gość, nasz kapitan. Bez niego nie zdobylibyśmy tego mistrzostwa. Trenuję z nim na co dzień i wiem, że spokojnie odnalazłby się w Ligue 1. Jeżeli wasz selekcjoner postawi na niego, to Francuzi będą mieli z nim ciężkie zadanie. Co do pytania powiem, że będę ściskał kciuki za dobry występ Tarasa, ale niech ten mecz wygrają Francuzi.

