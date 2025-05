Zdjęcie mówi wszystko. Rywal Wojciecha Szczęsnego już się z tym nie krył

Równo o 15:00 Barcelona ogłosiła w sprawie Lewandowskiego! To zdjęcie mówi wszystko

Ewa Pajor coraz bliżej mistrzostwa Hiszpanii! Poprowadziła Barceloną do ważnego zwycięstwa

Co za występ!

We wrześniu po poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena to Inaki Pena został jego zastępcą. Awaryjnie ściągnięty Wojciech Szczęsny dopiero nadrabiał zaległości i początkowo przegrywał rywalizację z Hiszpanem. Dopiero w styczniu polski bramkarz doczekał się debiutu, a sytuacja diametralnie się zmieniła. Od tamtej pory Pena nie podniósł się już z ławki rezerwowych, a powrót ter Stegena jeszcze bardziej pogrążył jego szanse na grę. Wszystko wskazuje na to, że 26-latek po sezonie opuści Barcelonę, choć z tego okresu już zawsze będzie miał dobre wspomnienia, a jego życie zmieniło się raz na zawsze.

Barcelona potwierdza. Zapadła decyzja ws. powrotu Roberta Lewandowskiego!

Czarne chmury nad rywalem Szczęsnego, a tu taka radość

Najbardziej zaangażowani kibice Barcelony zdawali sobie sprawę, że partnerka hiszpańskiego bramkarza była w ciąży. Niektórym mógł jednak umknąć ten fakt, a w kwietniu doszło już do narodzin! Pena został ojcem, choć przez pewien czas nie chwalił się tym publicznie. Dopiero w niedzielę, 4 maja, pokazał w mediach społecznościowych serię zdjęć, która nie zostawia już złudzeń.

Na pierwszym z nich Hiszpan prowadzi przez ulicę dziecięcy wózek, a na ostatnim pokazał swoją nowo narodzoną pociechę. Jego partnerka Claudia już 20 kwietnia opublikowała zdjęcie niemowlęcia, a 4 maja udostępniła bardzo podobny post do ukochanego. Pokazała w nim m.in. Penę na spacerze z dzieckiem.

Te piękne chwile w życiu prywatnym z pewnością pomagają Hiszpanowi przetrwać trudny moment w karierze. Z pierwszego bramkarza, który grał w fazie ligowej Ligi Mistrzów UEFA m.in. z Bayernem Monachium czy Borussią Dortmund, stał się absolutnie marginalną postacią w kadrze Hansiego Flicka. Coraz więcej mówi się o jego odejściu, a jednym z potencjalnych kierunków jest Turcja. Niektórzy tureccy fani zachęcają już nawet Penę do transferu w swoim stylu w mediach społecznościowych.

Tylko w ostatnich dniach trener Barcelony otwarcie zapowiedział, że to Szczęsny będzie bronił w LM, a gdy chciał mu dać odpocząć, postawił na wracającego po kontuzji ter Stegena. Później wprost przyznał, że Polak wróci do bramki na kluczowe mecze z Interem i Realem Madryt.

Pilne wieści o Wojciechu Szczęsnym przed kolejnym meczem Barcelony! Hansi Flick wszystko ogłosił