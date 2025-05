Od tej decyzji zależy przyszłość Wojciecha Szczęsnego? Nowe informacje w sprawie Marca-Andre ter Stegena. "Stracił wiarygodność"

Barcelona może uznać sezon 2024/2025 do bardzo udanych. Mimo, że "Duma Katalonii" nie podbiła Europy i odpadła w półfinale Ligi Mistrzów po dwumeczu z Interem to nadal mogą mieć powody do radości. "Blaugrana" dołożyła do gabloty kolejne trofeum w ramach mistrzostwa Polski. Poza tym Barcelona zwyciężyła w Pucharze Króla po emocjonującym finale z Realem Madryt, gdzie w dogrywce bohaterem był Jules Kounde.

Saga z bramkarzami w Barcelonie

Wojciech Szczęsny na początku 2025 roku został podstawowym bramkarzem Barcelony i tym samym wygrał rywalizację z Inakim Peną. Nadal nie jest wiadoma przyszłość Polaka, ponieważ nie został jeszcze przekazany oficjalny komunikat w sprawie nowego kontraktu, a stary kończy w czerwcu 2025 roku.

Barcelona rozstanie się z ter Stegenem? Nowe informacje w tej sprawie

"Sport" w czwartek przekazał informację, że Marc-Andre ter Stegen planuje zostać w Barcelonie do końca kontraktu, czyli do czerwca 2028 roku. W sezonie 2024/2025 niemiecki bramkarz nie był w stanie pomóc drużynie z powodu kontuzji, której nabawił się we wrześniu 2024 roku. W związku z tym do Barcelony został ściągnięty w trybie natychmiastowym Szczęsny, Polak kilka tygodni wcześniej ogłosił przejście na emeryturę.

Szczęsny na dłużej, koniec ter Stegena w Barcelonie?

Katalońska gazeta "Ara" przekazała nowe informacje w tej sprawie i mówi się, że Barcelona myśli o zakończeniu współpracy z ter Stegenem.

- Sytuacja finansowa sprawiła, że Niemiec stał się zawodnikiem, z którego można zrezygnować. Choć w tym sezonie nie przyczynił się bezpośrednio do sportowych rozczarowań (głównie z powodu kontuzji), wydaje się, że w oczach projektu, który na boisku ma prowadzić Hansi Flick, stracił wiarygodność - można przeczytać.

Informacje, jakie przekazało "Mundo Deportivo" są bardzo podobne, a wszystko ma zależeć od podpisania kontraktu z golkiperem Espanyolu - Joanem Garcią.