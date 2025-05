Lewandowski może odejść z Barcelony. "Bild" wskazuje, w czym problem

Robert Lewandowski od samego przyjścia do Barcelony stał się gwiazdą. Polak przyczynił się do odzyskania mistrzostwa Hiszpanii przez „Dumę Katalonii” po trzech latach przerwy, zostając przy tym najlepszym strzelcem ligi. Drużyna sięgnęła wówczas również po Superpuchar Hiszpanii, a Lewandowski strzelił wówczas jedną z bramek w wygranym 3:1 finale przeciwko Realowi Madryt. Kolejny sezon nie był tak udany dla drużyny i polskiego napastnika, który zebrał sporo słów krytyki. Barcelona nie zdobyła wówczas żadnego trofeum i Xavi stracił pracę, a w jego miejsce przyszedł Hansi Flick. Niemiecki trener odbudował wielu zawodników, w tym Lewandowskiego, który znów błyszczał w ataku i walnie przyczynił się do zdobycia krajowej potrójnej korony. Zdaniem niemieckich mediów Barcelona jest jednak skłonna... sprzedać Lewandowskiego już tego lata!

Nie jest tajemnicą, że Robert Lewandowski to nie tylko wielka gwiazda, ale też... wielkie obciążenie dla budżetu katalońskiego klubu, który wciąż nie zażegnał wszystkich problemów finansowych. Całkiem niedawno hiszpańscy dziennikarze zastanawiali się, czy Barcelona nie powinna renegocjować umowy Polaka, który zarabia najwięcej w zespole. Generuje to pewne problemy już teraz, bo najwięcej w drużynie chciałby zarabiać Lamine Yamal, czyli już teraz wielki gwiazdor, który wciąż ma potencjał do rozwoju.

Jak pisze niemiecki „Bild”, Barcelona może być skłonna nie tylko do zaoferowania Polakowi niższego kontraktu, ale też nawet do znalezienia mu nowego klubu. Ich zdaniem wpływ na to może mieć dobra postawa Ferrana Torresa w całym poprzednim sezonie i fakt, że teoretycznie mógłby zastąpić Polaka. – Dotychczasowe zyski nie będą miały znaczenia, jeśli Barcelona nie dostrzeże okazji do zaoszczędzenia pieniędzy. Robert Lewandowski również musi obawiać się o swoją przyszłość, gdyż jest młodsza i tańsza alternatywa w osobie Ferrana Torresa – oceniła niemiecka gazeta. Wskazała ona też, że Barcelona zainteresowana jest sprowadzeniem Luisa Diaza i potrzebowała by na to środków, których obecnie nie ma. Oprócz Lewandowskiego w kontekście możliwego odejścia wymieniono też Fatiego, Penę, Pablo Torre, de Jonga, Araujo czy Fermina Lopeza.

